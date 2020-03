Vraiment parler de la façon dont les restaurants peuvent survivre

Certaines stratégies et tactiques inspirantes utilisées par les restaurants pour garder les lumières allumées et les clients nourris.

Mars

25, 2020

9 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’industrie hôtelière est en cours d’exécution dans le sol en ce moment. Je le déteste, vous le détestez, les fournisseurs le détestent et les clients le détestent. Étant donné que les restaurateurs ne sont pas câblés pour s’asseoir et regarder les choses se produire en marge, voici quelques choses pour les aider à réussir quand les choses se retournent!

J’ai passé les deux dernières semaines à travailler avec certains des esprits entrepreneuriaux les plus incroyables du monde de la technologie, de l’espace de restauration et ailleurs, essayant de trouver des moyens de «vaincre» cette pandémie. La mauvaise nouvelle, c’est que pour les restaurants locaux construits autour de la clientèle entre leurs quatre murs, il n’y a pas de «hack» ou d’idée étonnante qui garde les portes ouvertes à long terme. Cependant, les tactiques énumérées ci-dessous peuvent être appliquées immédiatement pour augmenter les chances de survie et, espérons-le, elles vous seront utiles.

Connexe: Votre restaurant a besoin de ces 3 choses pour prospérer

L’industrie de la restauration est connue pour ses petites marges, ce qui explique en grande partie pourquoi nous avons tant de mal à gérer COVID-19. Les marges décentes pourraient être de 10%, mais la réalité est que de nombreux restaurants fonctionnent à 1-3% – assez pour survivre et permettre à l’avant et à l’arrière de la maison de gagner leur vie pour leurs familles – PAS assez pour constituer des réserves de liquidités et survivre fermer les portes pendant un mois ou plus. La dure réalité est qu’un restaurant local peut survivre une semaine, peut-être trois avec une certaine ingéniosité dans une situation comme celle-ci.

L’article de Eater intitulé «Ce dont les restaurants ont besoin pour survivre» («L’abattement du loyer, les reports d’impôt et les allocations de chômage immédiates sont en tête de liste») est la triste vérité. Cela dit, il y a des mesures supplémentaires à prendre pour que les restaurants améliorent les relations avec les clients et créent des marques lorsque les choses se retournent (et lorsqu’ils se retournent, ils reviendront de manière agressive). Bien qu’il existe actuellement des centaines d’articles et d’idées de nature plus tactique, ce sont les trois choses qui, selon moi, sont les plus importantes (et utiles).

1. Ventes à court terme

Étant donné que la plupart des salles à manger sont fermées, le mouvement évident consiste à optimiser les ventes à emporter et les livraisons dès que possible. La plupart des restaurants l’ont déjà fait et se rendent malheureusement compte que ce n’est pas durable. La plupart des restaurants assis n’étaient pas conçus pour être des entreprises à emporter; c’est comme ça. Cela dit, c’est toujours important et c’est peut-être la différence de survie et de faillite! Voici quelques choses que tous les restaurants devraient faire:

Courriel et médias sociaux: Communiquez avec les clients et faites la demande! Espérons que les restaurants aient une liste de courriels en place et une présence sur les réseaux sociaux, alors utilisez-les pour faire passer le mot. N’oubliez pas que tous les consommateurs ne travaillent pas dans le secteur de l’hôtellerie, alors communiquez-leur brièvement la situation actuelle et les lois. Une fois que vous êtes configuré de manière opérationnelle pour exécuter, envoyez des offres par e-mail tous les quelques jours expliquant comment fonctionne votre ramassage / livraison et incluez une légère remise, si vous le pouvez, pour montrer votre appréciation. C’est le moment idéal pour vendre des cartes-cadeaux pour une utilisation future et pour les encourager à partager votre message avec vos amis et votre famille. Si vous les avez bien traités par le passé, ils vous aideront du mieux qu’ils peuvent. Si vous avez besoin d’aide pour créer un site Web pour vendre des cartes-cadeaux, contactez-moi (Landon@DoubleLBrands.com) et je vous guiderai tout au long du processus.

Relations avec la communauté et les médias: Assurez-vous de vous adresser aux médias locaux (magazines de la ville, actualités, etc.) ainsi qu’à vos chambres de commerce et à toutes les autres entités qui sont incitées à aider votre ville à prospérer. Par exemple, Addison, au Texas, une ville à la périphérie de Dallas, fait un excellent travail en maximisant ses ressources pour aider les entreprises locales. Il a déjà mis en place un panneau d’affichage qui attire les gens vers son site Web, où vous pouvez trouver toutes les offres et offres de restaurants.

Partenaires de livraison: DoorDash, Uber Eats, GrubHub et tous les autres joueurs ont des réseaux de personnes cherchant à commander de la nourriture que votre restaurant n’a probablement jamais vue! Il y a des frais impliqués, et cela prend quelques heures pour obtenir votre menu sur leurs sites, mais cela vaut la peine de sortir dès que possible pour les ventes à court terme et la notoriété à plus long terme de la marque. Quelques mises à jour et annonces utiles à ce sujet:

GrubHub a annoncé le 13 mars qu’il “renonçait aux frais de livraison”, mais il y a des mises en garde importantes. Premièrement, il convient de noter que les restaurants doivent s’engager à s’associer à GrubHub pour une année supplémentaire. Deuxièmement, il s’agit d’un report de frais, à ne pas confondre Ces frais entreraient en vigueur après la fin de la période de report, qui pourrait se produire deux semaines après la période de secours, «au plus tard le 29 mars. À ce moment-là, les restaurants commenceront à payer leurs commissions contractuelles mais seront remis à délai de grâce de deux semaines pour commencer à rembourser leurs frais reportés. Après ces deux semaines, les restaurants continueront de payer leurs taux de commission contractuels et commenceront le remboursement des frais reportés, qui seront répartis en quatre versements égaux sur quatre semaines. Après ces quatre semaines de remboursement , les restaurants reprendront le paiement de leurs frais de commission convenus.

UberEats a annoncé le 16 mars qu’il renonçait aux frais de livraison facturés à plus de 100000 restaurants indépendants aux États-Unis. et le Canada. Il donne également aux restaurants la possibilité d’être payés quotidiennement sur toutes les commandes au lieu de son cycle de facturation hebdomadaire, ce qui est utile (mais seulement si aucun revenu n’est généré à ce stade).

2. Création de marque

Il est tentant de mendier des ventes et de demander aux gens de vous aider à rester à flot, mais alors que faites-vous lorsque vous vous en sortez (sans argent à épargner) et que vous avez ensuite besoin de l’aide des clients pour accélérer? Comme mentionné ci-dessus, un énorme pourcentage de restaurants locaux ne le fera pas sans assistance. Je ne dis pas “abandonner”, mais soyez honnête avec vous-même! Une fois que vous avez pris les mesures nécessaires pour contribuer aux projets de loi du Congrès et aux pétitions de Change.org (celles-ci sont utiles, impliquez-vous!), Une prochaine étape importante est de communiquer autant que possible avec les clients! Faites-leur connaître votre histoire, les détails sur le personnel et toutes les choses que vous faites pour que cela fonctionne – tout cela afin que vous puissiez continuer à les servir à l’avenir et que votre équipe puisse subvenir aux besoins de leurs familles. Soyez honnête, reconnaissant et utilisez-le comme une opportunité pour construire une relation qui sera extrêmement bénéfique à l’avenir.

Connexes: voici combien il en coûte pour construire un restaurant (infographie)

Pour ceux qui peuvent aller plus loin, trouvez des moyens de redonner aux travailleurs d’urgence, aux communautés âgées et aux autres dans le besoin. Cela coûte de l’argent, je comprends. Si vous êtes vraiment déterminé à bâtir votre marque et à être là lorsque cela est fait, il n’y a pas de meilleure façon de vous préparer au succès que d’aider les autres quand vous le pouvez! #PeopleHelpingPeople

3. Long terme / durabilité

Les idées ci-dessus aident des centaines de restaurants à payer les factures en ce moment, et c’est incroyable! Cependant, nous ne pouvons ignorer que la responsabilité fixe la plus importante est le loyer. Avec ce manque soudain de revenus, l’aide à la location pourrait être le soutien le plus crucial que les restaurateurs puissent trouver. Malheureusement, les propriétaires ne sont pas tous comme Madison Partners à Dallas, publiant un communiqué comme celui-ci:

Vous devez demander! Prenez le temps de vous asseoir avec votre propriétaire dès que possible et de résoudre ce problème. Ils ne veulent pas avoir à trouver un autre locataire après cela alors que toute l’industrie hôtelière revient (et ce sera le cas). Fixez la réunion, expliquez votre situation et votre plan à long terme et les chances sont bonnes que vous puissiez trouver quelque chose. Aide gouvernementale: Je suis extrêmement impressionné par la rapidité avec laquelle notre industrie a soumis des propositions, des projets de loi et des recommandations à Washington, D.C. Quelques-uns d’entre eux ont été approuvés et beaucoup d’autres sont en préparation. Plutôt que de les énumérer tous ici, je vous recommande fortement de suivre Nation’s Restaurant News pour rester à jour. Ils fourniront des mises à jour sur l’action gouvernementale, des conseils sur ce que font d’autres restaurants, et serviront finalement de ressource pour naviguer à travers ces temps fous.

Je lutte contre l’envie d’inclure des citations clichées sur la «persévérance» et des réflexions sur la façon dont nous allons tous surmonter cela ensemble. Le restaurant biz survit et prospère en partie à cause de sa simplicité et de sa netteté! La situation actuelle est nulle, et elle ébranlera injustement des centaines d’entreprises saines et bien gérées.

Connexes: Burger-Flipping Robot a son premier jour de travail au restaurant California

Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est prendre les meilleures décisions possibles pour nos entreprises, compte tenu des informations dont nous disposons, et démolir nos mégots pour qu’ils soient là – servir nos habitués et tous les nouveaux clients que nous avons trouvés – lorsque cela se retourne dans les prochains mois! Je me suis entouré de certaines des personnes les plus intelligentes du secteur de la restauration, alors n’hésitez pas à me contacter pour toutes questions, idées ou pour évacuer si vous en avez besoin. Nous réussirons tous ensemble! #PeopleHelpingPeople

.