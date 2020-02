Waitrose nomme Martyn Lee au chef exécutif

Le rôle de Martyn Lee consistera à développer les gammes de marques propres de Waitrose, dont certaines incluent Waitrose & Partners No.1, Heston de Waitrose et Cooks’s Ingredients.

// Waitrose nomme Martyn Lee comme nouveau chef exécutif

// Cela fait partie de l’ambition de l’épicier de renforcer son engagement pour la qualité et l’innovation alimentaire

// Lee dirigera une équipe de chefs de développement basée au Waitrose Food Innovation Studio à Bracknell

Waitrose a nommé Martyn Lee au poste de chef exécutif, dans le cadre de l’investissement du détaillant dans la qualité et l’innovation alimentaires.

Lee dirigera une équipe de chefs de développement basée au Waitrose Food Innovation Studio à son siège social de Bracknell, qui a été officiellement inauguré l’année dernière.

L’épicier haut de gamme a investi 1,5 million de livres sterling dans l’installation, dans le but d’accélérer le rythme des «produits de pointe et distinctifs».

Il a occupé des postes de développement de produits senior auprès d’un certain nombre de grands fabricants et détaillants de produits alimentaires, jouant un rôle essentiel pour donner vie aux tendances alimentaires tout en aidant chaque entreprise à proposer des produits innovants.

Plus récemment chez Tesco, Lee a également travaillé pour Moy Park en tant que chef principal du développement, ce qui a notamment consisté à passer un an à collaborer avec l’équipe d’innovation de Waitrose sur de nouvelles gammes de produits de viande, de poisson et de volaille.

