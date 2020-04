Wall Street enregistre son pire trimestre depuis la faillite de Lehman Brothers

Wall Street a enregistré son pire trimestre depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008.

Les marchés des États-Unis ont clôturé ce mardi le premier trimestre 2020, secoués par l’impact de la pandémie de coronavirus et qui restera dans l’histoire comme le pire depuis les derniers mois de 2008.

La clôture du 31 mars, dernière session du premier trimestre, a fait état d’une baisse générale des trois principaux indices de référence aux Etats-Unis, avec une baisse de 1,60% du S&P 500, à 2 584,59 points; 1,83% dans le Dow Jones Industrials, jusqu’à 21 917,16 points, et 0,95% dans la technologie Nasdaq, jusqu’à 7 700,10 entiers.

Entre janvier et mars de cette année, le Dow Jones a accumulé une baisse de 23,2%, la plus importante enregistrée depuis le quatrième trimestre de 1987, tandis que le S&P 500 a laissé son prix à 20%, le pire Evolution trimestrielle depuis le quatrième trimestre 2008. La valorisation du Nasdaq a baissé de 14,2%, sa plus forte baisse depuis le dernier trimestre 2018.

Les doutes soulevés par l’épidémie de coronavirus ont déclenché l’accélération la plus rapide de l’histoire de Wall Street, après que le S&P 500 n’a eu besoin que de 16 séances pour perdre plus de 20% par rapport aux sommets enregistrés le 19 février, entrant sur un marché baissier.

L’une des dates les plus importantes du trimestre est celle du 16 mars, lorsque les industriels sélectifs de Dow Jones de la Bourse de New York ont ​​connu un «lundi noir» avec une baisse de 12,97%, la deuxième plus importante en un seul. jour dans les 124 ans de l’histoire de l’indice, à 20 188,52 points.

En plus de la chute de l’Industriel Dow Jones, le même jour, la technologie Nasdaq a clôturé la séance avec une baisse de 12,32%, la plus importante de son histoire, à 6 904,59 points, tandis que le S&P 500 a terminé la journée en 2 386,13 points, avec une baisse de 11,98%.

