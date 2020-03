Wall Street et la Bourse mexicaine rebondissent de plus de 3% après avoir vécu un jeudi noir

Les marchés boursiers européens regagnaient également du terrain, dans l’espoir que les gouvernements augmenteraient leurs dépenses, après plusieurs séances de lourdes pertes soutenues, les investisseurs étant confrontés à la possibilité d’une récession mondiale prolongée.

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi un plan de relance qui octroie des crédits aux banques à -0,75%, ainsi qu’une augmentation des achats d’obligations, mais n’a pas suivi l’exemple de ses pairs aux États-Unis et Royaume-Uni et a maintenu le taux de référence inchangé.

L’Italie et l’Espagne ont imposé des limites à leurs opérations, interdisant les ventes à découvert de dizaines d’actions, pour freiner le krach boursier provoqué par l’épidémie de coronavirus, qui a conduit jeudi les stocks européens à subir leurs pires pertes de l’histoire.

L’indice boursier mondial MSCI, qui suit les actions de 49 pays, a atteint son plus bas niveau en trois ans dans les opérations asiatiques et a perdu 16% jusqu’à présent cette semaine – sa pire séquence depuis octobre 2008, lorsque l’effondrement de Lehman Brothers a déclenché la crise mondiale.

“Les marchés sont assez préparés pour une période de baisse de la production. La vraie crainte est qu’il y aura des effets secondaires qui se traduiront par une récession plus dure et plus longue dans l’économie mondiale”, a déclaré Philip Shaw, économiste chez Investec. “Il sera très difficile de s’échapper car la pédale monétaire est très proche du sol dans de nombreuses juridictions.”

