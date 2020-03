Wall Street ferme ses portes, à partir de lundi les opérations seront uniquement électroniques

Le coronavirus fait également taire Wall Street. la Bourse de New York a décidé de fermer temporairement sa salle des marchés, en s’appuyant exclusivement sur le commerce électronique dans les prochaines semaines.

Une décision prise après que deux opérateurs ont été testés positifs Covid-19. Le plancher, après une désinfection extraordinaire, restera ouvert jusqu’au week-end pour permettre aux courtiers de planifier et d’organiser les travaux et le lock-out débutera le lundi 23 mars.

“Les parquets d’actions et d’options seront temporairement fermés”, a indiqué le groupe dans un communiqué, expliquant que la mesure est une mesure de précaution pour protéger les employés de la pandémie de coronavirus.

C’est la première fois que le plancher de Nyse est évacué de force alors que les négociations peuvent se poursuivre également, précisément sous forme électronique.

Le directeur de Nyse Stacey Cunningham cependant, il a expliqué que les négociations ne seront pas interrompues, ralenties ou endommagées du tout, rejetant les suggestions d’un arrêt temporaire et total des marchés.

“Les Américains doivent avoir accès à leurs investissements”, a-t-il déclaré. “Tous les marchés de Nyse continueront de fonctionner en temps normal malgré la fermeture des parquets”, a-t-il ajouté.

Dans le passé, le Nyse avait fermé ses portes, interrompant les échanges, pendant la seconde guerre mondiale et au lendemain des attaques terroristes11 septembre 2001.

Avant Wall Street, le 12 mars, ils ont fermé leurs portes Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade. Quelques jours plus tard, le même sort est tombé sur Cboe Global Markets

La fermeture pourrait également avoir un impact sur le front commercial de Nyse: bien que la plupart des échanges se fassent déjà entièrement par voie électronique, 20% du volume du marché provient encore de la présence physique d’opérateurs sur le parterre.