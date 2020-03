Wall Street rompt sa séquence de bénéfices mais connaît sa meilleure semaine depuis 2009

Les bourses européennes ont connu leur meilleure semaine depuis 2011

Vendredi, les stocks européens ont chuté après que les législateurs de l’Union européenne n’ont pas réussi à s’entendre sur un programme de sauvetage des coronavirus et que le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé qu’il l’avait attrapé.

L’indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 3,6%. La baisse s’est produite après un rebond de trois jours, qui a finalement conduit la référence à marquer sa meilleure semaine depuis 2011.

La Bourse de Londres a prolongé ses pertes suite aux nouvelles de Johnson et a fini en baisse de 5,3%.

Lire: Le Premier ministre britannique Boris Johnson teste le coronavirus positif

La majeure partie de l’Europe étant confinée à cause du virus, une récession semble imminente. Les législateurs de l’UE ont prolongé le délai de jeudi à deux semaines pour convenir d’un plan global de sauvetage économique face à un différend entre le sud en difficulté et le nord fiscalement conservateur.

“Le test positif de Boris (Johnson) a peut-être contribué à la liquidation, bien que cela se soit produit de toute façon”, a déclaré Andrea Cicione, directeur de la stratégie de TS Lombard à Londres. “L’essentiel est que la reprise de cette crise sera beaucoup plus lente que le consensus ne s’y attend. Et elle sera freinée par un chômage élevé et un manque de dépenses en capital”.

Une série de mesures de relance importantes à travers le monde ont produit une certaine stabilité sur les marchés boursiers, déclenchant la forte reprise sur trois jours. Cependant, l’épidémie ne montrant aucun signe de ralentissement, les actifs à risque continueront probablement de souffrir.

Avec des informations de ..

.