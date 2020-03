Wallet of Satoshi: un portefeuille pour Lightning Network qui ne nécessite aucune configuration

Le sac à main de Satoshi ou le portefeuille de Satoshi, par son nom anglais original, est un portefeuille de stockage à partir duquel vous pouvez interagir avec le réseau Lightning. Il est axé sur la simplicité et la facilité d’utilisation.

Lors de l’utilisation d’un portefeuille Lightning, la nécessité de le configurer représente généralement un défi pour les utilisateurs inexpérimentés. Ceci est courant, car le réseau Lightning est une technologie pratiquement nouvelle et toujours en phase de test.

Les premiers portefeuilles pour le réseau Lightning nécessitaient des utilisateurs avec un minimum de connaissances pour la configuration initiale. Rien de compliqué pour les utilisateurs initiés, mais cela pourrait faire peur aux personnes inexpérimentées, car personne ne voudrait perdre son argent à cause d’une erreur de configuration.

C’est pourquoi il y a eu des versions de portefeuille pour le réseau Lightning, y compris Wallet of Satoshi, qui libèrent les utilisateurs des détails techniques de la configuration et offrent une expérience de l’installation et du démarrage.

Bien sûr, et on insiste beaucoup sur ce ce portefeuille est sous garde, ce qui signifie que les clés privées qui permettent de gérer les fonds sont administrées par le nœud Wallet of Satoshi. Bien que vous ayez une sauvegarde, que nous apprendrons plus tard comment la créer, cela ne servira qu’à récupérer les fonds dans l’application elle-même.

Cependant, cela ne devrait pas être un sujet de préoccupation. Un portefeuille avec conservation permet de mobiliser les fonds, mais qui les gère est le portefeuille lui-même, et son utilisation nécessite un niveau de confiance envers ses fournisseurs.

Caractéristiques du portefeuille de Satoshi

Très facile à utiliser et à gérer Effectuer des paiements via le réseau Lightning rapidement et facilement, avec des commissions de seulement 1 sat (0.00000001 BTC). Il vous permet de recevoir des paiements en chaîne (via la blockchain Bitcoin). À la réception, la commission de 0,3% est facturée pour les concepts d’échange, car les fonds vont d’abord aux canaux de paiement.Effectuez des expéditions de paiement en chaîne, mais facturez une commission de 0,0002 BTC pour chaque expédition.Il est disponible pour Android et iOS Génération automatique des factures de paiement sans montant.

Téléchargez et installez

Pour commencer, en tant que recommandation générale et cela devrait s’appliquer à tout portefeuille ou plateforme de crypto-monnaie, vous devez toujours aller sur le portail officiel pour obtenir les liens de téléchargement, même si vous êtes redirigé à partir de là vers la boutique d’applications Android ou iOS. Cela réduit les chances de télécharger des applications frauduleuses.

Donc, après avoir clarifié cela, nous irons au portail principal de Wallet of Satoshi.

Portefeuille du portail principal de Satoshi. Source: Portefeuille de Satoshi

Comme vous pouvez le voir, vous trouverez ici les liens vers l’App Store et Google Play. Cela se poursuit pour télécharger et installer l’application.

Création et sauvegarde de portfolio

Comme nous l’avons mentionné au début, lors de la création du portefeuille, l’ensemble du processus de configuration et de création des canaux de paiement est laissé au nœud Wallet of Satoshi. Donc, juste en démarrant l’application, vous pouvez commencer à utiliser le portefeuille.

Une fois le portefeuille installé, il vous suffit d’ouvrir l’application, ce qui suggère de lire les conditions d’utilisation. Source: Portefeuille de Satoshi

Lorsque vous ouvrez, vous verrez la notification, qui offre la possibilité de lire le document d’information (Document de divulgation). Vous y trouverez des détails sur les conditions d’utilisation du portefeuille. Nous vous recommandons de le lire avant de continuer.

Pour enfin créer le portfolio, appuyez simplement sur Démarrer.

Une fois démarré, votre portefeuille sera prêt à recevoir et à envoyer des paiements. Source: Portefeuille de Satoshi

Une fois le portefeuille créé, vous pouvez désormais commencer à recevoir des paiements. Soit via le réseau Lightning (transactions hors chaîne) soit via la blockchain (transactions en chaîne). N’oubliez pas que pour ce dernier il y a une commission de 0,3% compte tenu de l’échange effectué par le nœud Wallet of Satoshi. De cette façon, les fonds seront reflétés dans votre portefeuille et pourront être utilisés sur le réseau Lightning.

Créer une sauvegarde

L’email sera la seule mesure de sauvegarde que vous aurez dans Wallet of Satoshi. Source: Portefeuille de Satoshi

Bien que vous puissiez utiliser le portefeuille immédiatement, il est conseillé d’enregistrer la sauvegarde une fois créée et avant de recevoir tout paiement. Cela, car dans un scénario de réception d’un paiement et de perte de votre téléphone, il n’y aurait aucun moyen de récupérer des fonds..

Pour la création de ladite sauvegarde, lors du démarrage, vous verrez un point d’exclamation rouge dans le coin supérieur droit. Une fois sélectionné, vous entrerez dans le menu des options, et en bas, vous trouverez l’option Se connecter pour sauvegarder.

Dans cette option, il vous sera demandé une adresse e-mail de contact, en cas de demande de restauration de portefeuille.

Après avoir restauré le portfolio, deux mots aléatoires seront envoyés à votre email, que vous devez saisir pour finaliser l’inscription.

Changer la langue de Wallet of Satoshi en espagnol

Par défaut, le portfolio est configuré en anglais, vous pouvez le changer dans le menu de configuration dans le coin supérieur droit de l’option de langue.

Recevez des fonds

Pour recevoir des fonds au sein du réseau Lightning Bitcoin, il est nécessaire d’avoir une facture de paiement, ou dans le cas d’une expédition en chaîne, vous devrez fournir une adresse de portefeuille, les deux peuvent être trouvées sous l’option Recevoir dans le coin supérieur gauche.

La facture de paiement dans Wallet of Satoshi n’est générée que si vous disposez d’une connexion Internet.

Codes QR de la facture de paiement (à gauche) et l’adresse du portefeuille Bitcoin (à droite). Source: Portefeuille de Satoshi

Ce que vous voyez dans l’image correspond à la fois à l’adresse de facturation et à l’adresse du portefeuille.

L’adresse de la facture de paiement est générée sans montant prédéterminéEn d’autres termes, celui qui vous envoie sera responsable de l’attribution du montant. De même, en utilisant l’option Ajouter une quantité personnalisée, vous pouvez générer une facture avec un montant fixe.

L’écran affiche le code QR en haut et l’adresse de facturation en bas. Si vous souhaitez copier cette adresse dans le presse-papiers, appuyez simplement sur le code QR.

Dans le cas de l’adresse BTC, il existe une limitation lors du dépôt. Le réseau de canaux de paiement étant encore en phase de test, il existe des limites de capacité sur chaque canal de paiement. Cela limite la mobilisation de grandes quantités dans les portefeuilles Lightning. Cette limite est actuellement de 0,0111 BTC. Ce montant peut varier en fonction de l’évolutivité du réseau Lightning (améliorations) et également des fonds que vous avez déjà déposés dans le portefeuille.

Si vous dépassez le montant maximum possible, vous devrez écrire au support technique pour demander vos fonds.

Envoyer des fonds

Avec des fonds dans votre portefeuille Wallet of Satoshi, vous pouvez commencer à payer en utilisant le réseau de canaux de paiement du réseau Lightning.

Pour envoyer, que ce soit vers une facture de paiement du réseau Lightning ou une adresse Bitcoin, vous devez sélectionner l’option Envoyer / numériser.

Vous pouvez télécharger un code QR depuis votre galerie en cliquant sur l’option que vous voyez dans le coin supérieur gauche. Source: Portefeuille de Satoshi

En entrant, la caméra de votre appareil s’ouvrira pour scanner le QR d’une facture de paiement ou une adresse Bitcoin. En cas de copie dans les presse-papiers, lors de la sélection sur Envoyer / Numériser, il le détectera automatiquement et vous amènera à l’étape suivante.

L’expédition via le réseau Lighning est immédiate et avec de très faibles commissions. Source: Portefeuille de Satoshi

Dans notre cas, nous avons décidé d’envoyer une facture de paiement depuis le réseau Lightning. Cela a un montant prédéfini donc il n’y a rien d’autre à faire.

Si vous devez placer un montant différent, ne vous inquiétez pas; l’application activera le clavier afin que vous puissiez saisir le montant correspondant.

Dans le cas où vous souhaitez envoyer des fonds à une adresse Bitcoin, rappelez-vous que vous devez payer une commission de 0,0002 BTC pour les concepts de minage et de gestion des échanges. Les fonds des canaux de paiement sont envoyés à une adresse Bitcoin, ce qui se traduit par une transaction qui est capturée dans la blockchain Bitcoin.

Quelque chose que si nous pouvions vérifier, c’est que, si le système détecte l’adresse ou la facture de paiement, et pour une raison quelconque, vous quittez et revenez au portefeuille, vous devez recopier l’adresse dans le presse-papiers, sinon l’application ne sera pas détectera.

Enfin pour l’envoyer il suffit de cliquer sur Pay et c’est tout

Si, en plus de vos amis ou des entreprises bien connues qui acceptent les paiements Lightning, vous ne savez pas où utiliser les paiements via ce réseau de micropaiement, Wallet of Satoshi vous propose une liste de lieux et de sites Web que vous pouvez trouver dans le menu de configuration.

Restaurer le portefeuille

Vous avez peut-être remarqué que l’option de restauration que vous trouvez généralement dans n’importe quel portefeuille Bitcoin n’apparaît pas dans cette application, et cela peut en principe provoquer un peu de panique. Mais il n’y a aucune raison de s’alarmer.

Lorsque nous sauvegardons le portfolio, nous créons une session, avec notre e-mail comme moyen d’accès. Bien sûr, ce type de sauvegarde mélange des informations personnelles avec votre portefeuille, qui est également sous garde. Maintenant, pour restaurer, vous devrez créer un nouveau portefeuille et au moment de la création de la sauvegarde, le même e-mail que vous avez placé en tant que sauvegarde initiale est placé. Avec cela, vous pouvez récupérer les fonds qui étaient dans le portefeuille précédent.

Les commissions

Le document de divulgation du portefeuille de Satoshi contient une liste des commissions à payer, notamment:

0002 BTC pour les expéditions en chaîne.3% pour la réception en chaîne.3% pour les transactions hors chaîne avec des montants supérieurs à 0,002 BTC.

Conclusions

Si vous recherchez des portefeuilles pour Lightning Network qui ne compliquent pas votre vie, Wallet of Satoshi est fait pour vous. Bien qu’il s’agisse d’un portefeuille de garde, sa facilité de manipulation et d’installation le rend très attractif, en particulier pour les nouveaux utilisateurs.

Le portefeuille a toujours fonctionné à la hauteur dans les tests d’utilisation. Une mise en garde: il n’est pas recommandé de stocker le BTC au maximum autorisé. Ne manipulez que des quantités modérées pour améliorer l’expérience du réseau Lightning.

En conclusion, malgré les inconvénients comme être un portefeuille de garde et la forme unique de soutien, Wallet of Satoshi est un portefeuille d’éclairage très attrayant.