Walmart embauche plus de 5 000 personnes pour répondre à la demande du Covid-19

En outre, la firme a déclaré qu’elle profite de la capacité installée qui n’est pas occupée par ses partenaires commerciaux, tels que les chaînes de restaurants, afin que le personnel puisse aider à soulager le volume élevé et le trafic dans les magasins libre-service.

Walmart procède à ces ajustements de ses effectifs après avoir permis à plus de 4800 travailleurs vulnérables au coronavirus au Mexique et en Amérique centrale, y compris les femmes enceintes et les adultes de plus de 60 ans, de s’absenter pendant 14 jours avec salaire.

La société a également indiqué que, pour soutenir ses associés au Mexique, elle changerait la périodicité des paiements, de bihebdomadaire à hebdomadaire; fournir un soutien au transport à ceux qui vivent dans des endroits difficiles d’accès; et offrira une remise de 6% à partir du 1er avril pour l’achat d’épicerie, de denrées périssables et de pharmacie dans ses magasins et clubs.

Walmart exploite 2 572 unités au Mexique, entre magasins et restaurants, qui génèrent 200 000 employés.

Augmentation de prix

Dans la déclaration, Walmart a averti que les prix de certaines catégories de produits pourraient augmenter en raison de la forte demande enregistrée et de la dévaluation du peso, ce qui a entraîné une augmentation immédiate du prix des produits importés en raison du taux de change.

«Même si la grande majorité de nos produits sont nationaux, il y en a beaucoup qui utilisent des intrants importés ou sont soumis aux prix internationaux des produits de base et cela, avec des variations du taux de change ou une forte demande dans d’autres parties du monde , ils doivent être augmentés », a-t-il indiqué dans le document.

Ces dernières semaines, les monnaies d’Amérique latine ont cédé aux craintes de l’épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 530 000 personnes infectées et 24 052 morts dans le monde.

Cependant, le détaillant a précisé qu’en cas de détection de hausses de prix injustifiées par ses fournisseurs, il intenterait une action en justice voire réduirait ses volumes d’achat. La marque a déclaré qu’elle rendrait compte de ces mesures potentielles au grand public et aux autorités compétentes.

“Le travail de maîtrise des prix que nous menons implique de ne pas permettre une augmentation des prix dans la mesure du possible, toujours et la prise en charge de cette action de contention n’implique pas une affectation pour le reste de la chaîne, notamment pour les petits ou moyens producteurs” dit l’entreprise. “Nous mettrons particulièrement l’accent sur la maîtrise des prix pour un panier de produits de base dans chacun des pays dans lesquels nous opérons”, a-t-il ajouté.

