Walpole lance son Manifeste britannique pour le développement durable de luxe

Marco Gentile de Burberry, Michael Ward de Harrods, Helen Brocklebank de Walpole, Andrew Maag de Dunhill et Jenny Urquhart de Johnstons of Elgin

L’organisme de l’industrie britannique du luxe Walpole s’est associé avec les détaillants de luxe britanniques Burberry, Dunhill, Harrods, Johnstons of Elgin, Mulberry et The Savoy pour établir le luxe britannique en tant que leader de la durabilité.

Walpole, qui compte plus de 270 détaillants haut de gamme alors que ses membres ont lancé son manifeste complet sur le développement durable dans le but de soutenir le secteur britannique du luxe en ouvrant la voie à l’impératif de la durabilité.

Soutenu par son partenaire stratégique McKinsey & Company, Walpole a lancé hier soir la première phase de son manifeste lors de son dîner annuel de PDG et de présidents.

Plus de 100 marques de luxe britanniques ont assisté au dîner pour soutenir le lancement de la nouvelle initiative et s’engager à donner la priorité à la durabilité au sein de leurs entreprises.

Aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, le manifeste de Walpole vise à définir les aspirations des meilleures pratiques de l’industrie en matière de développement durable pour le secteur britannique du luxe avec quatre principes généraux:

Conduire la transition vers une économie circulaire, protéger l’environnement et les ressources naturelles, guider les partenaires et fournisseurs vers des pratiques durables et plaider pour des conditions de travail égales et respectueuses

La «Génération Recherche» de McKinsey & Company a révélé un élan de la part des consommateurs exigeant des produits durables, environ 30% des consommateurs GenZ et Millennial étant disposés à payer plus pour des produits durables.

«Si le luxe britannique doit atteindre son objectif de 65 milliards de livres sterling de ventes au cours des cinq prochaines années, la durabilité doit être au cœur de la stratégie de chaque marque», a déclaré Helen Brocklebank, PDG de Walpole.

“Pour les Millennials et GenZ qui représenteront la moitié de toutes les ventes de luxe d’ici 2025, le vrai luxe ne vient qu’avec une conscience propre.”

Les investisseurs et les actionnaires exigent de plus en plus des investissements durables, un tiers des actifs mondiaux étant désormais gérés par des stratégies durables.

Les gouvernements et les régulateurs accélèrent également le changement par des modifications législatives.

Pam Batty, vice-présidente de Burberry, responsable de la responsabilité d’entreprise, a déclaré: «L’industrie du luxe doit collaborer et adopter des politiques et des programmes à grande échelle pour protéger l’environnement, mettre en œuvre des pratiques plus durables et soutenir les travailleurs dans ses chaînes d’approvisionnement»,

“Bien qu’il n’y ait pas de solution miracle, nous soutenons fortement le Manifeste britannique de durabilité du luxe de Walpole qui réunira des marques britanniques établies et émergentes pour mettre en œuvre un changement systémique et construire un avenir plus durable pour notre industrie.”

Selon l’enquête Swytch 2019 sur le sentiment des employés, environ 70% des employés préféreraient travailler pour une entreprise avec une empreinte écologique.

Ces points de vue ont été reproduits dans le rapport «Sustainability in Luxury Survey» de Walpole-McKinsey 2020, et des groupes de discussion menés parmi les membres de Walpole.

“Il est de plus en plus pertinent pour les consommateurs de luxe, les investisseurs et les marques d’avoir des produits durables.”, A déclaré Anita Balchandani, partenaire de McKinsey & Company.

Il a révélé que 90% des détaillants considéraient la durabilité comme une des cinq principales priorités de leur entreprise, principalement en raison de l’accent accru mis sur la responsabilité sociale et l’évolution des attentes des consommateurs et des comportements d’achat.

Cependant, l’enquête a montré que l’approvisionnement responsable en matières premières, la gestion des déchets et la réduction des émissions de gaz à effet de serre étaient des défis rencontrés par la majorité des membres de Walpole.

Ayant développé le manifeste, avec des aspirations claires, Walpole s’efforcera de fournir des directives directionnelles continues à ses membres et de soutenir les entreprises membres avec des ressources, des forums et des outils pertinents pour réaliser ces aspirations.

