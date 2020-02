Warren Buffett: “Le coronavirus ne me fait pas peur. Je continue d’investir”

25 février 2020, par Alessandra Caparello

la coronavirus ne fait pas peur Warren Buffett. L’oracle d’Ohama, gourou de Wall Street, chef du Berkshire Hathaway il a appelé l’épidémie de Covid-19 si effrayant, mais ce n’est pas le moment de vendre des actions.

Essentiellement, écrit Buffett dans la lettre annuelle habituelle aux investisseurs, l’épidémie ne change pas les perspectives à long terme. LOracle d’Ohama Il a dit “assez certain que les actions au fil du temps feront mieux que les titres de créance à long terme à taux fixe”.

Les actions restent donc “de loin le meilleur choix à long terme pour un investisseur qui n’utilise pas d’argent emprunté et qui parvient à maîtriser ses émotions”.

Il y a quelques jours dans une interview avec le diffuseur de Cnbc, Buffett a reconnu qu’avec le coronavirus oui, nous sommes confrontés à une urgence, mais investisseurs ils ne devraient pas être influencés par ce qu’ils font avec les actions.

Tout peut arriver demain aux cours des actions. Parfois, il y aura des effondrements sur le marché, peut-être même 50% ou pire. Mais les actions restent de loin le meilleur choix à long terme pour investisseur unique qui n’utilise pas l’argent emprunté et qui parvient à contrôler ses émotions.

Parmi les entreprises les plus touchées par le coronavirus, il y a, selon ce que Buffett a dit, pomme. Il y a quelques jours, le Colosse de Cupertino a sonné l’alarme sur les comptes à la suite du coronavirus chinois mais aussi ces derniers jours, il est apparu qu’au cours du dernier trimestre, Buffett avait vendu plus de 800 millions de dollars d’actions Apple, probablement dans le but de faire de l’argent après le rallye d’environ 90% atteint par les actions Apple l’année dernière. Un signe clair que les affaires de Buffett n’ont certainement pas été perdues.

