Waterstones augmente le salaire du personnel de 6,2%

Waterstones aurait annoncé une augmentation de 6,2% du salaire de ses collègues à partir du 1er avril.

Cette augmentation accompagne l’augmentation nationale du salaire décent prévue par le gouvernement en avril, ce qui entraînera une augmentation de 6,2% du salaire des personnes âgées de plus de 25 ans, de 8,21 £ à 8,72 £, a rapporté le libraire.

La nouvelle survient après que le directeur général de Waterstones, James Daunt, a déclaré que le détaillant n’était «pas vraiment assez rentable» pour augmenter les salaires, après que le personnel a lancé une campagne pour être payé le salaire réel en mars de l’année dernière.

Daunt a déclaré à l’époque que s’il pensait personnellement que le travail de The Living Wage Foundation était “tout à fait louable” et qu’il souhaitait augmenter le salaire horaire du personnel, il devait trouver un équilibre entre cela et la stabilité financière de l’entreprise.

Il a également noté que certains membres du personnel de Waterstones étaient payés plus que le salaire vital pour refléter leur expérience et leur long service.

Dans ses comptes les plus récents, Waterstones a enregistré une augmentation de 39% de ses bénéfices avant impôts pour toute son année après avoir été vendue au hedge fund américain Elliott Advisors en avril 2018.

Les comptes déposés à Companies House mercredi ont vu les bénéfices avant impôts atteindre 27,7 millions de livres sterling pour l’année complète jusqu’au 27 avril 2019, en hausse par rapport aux 19,9 millions de livres sterling atteints l’année précédente.

Les ventes ont augmenté de moins de 2%, passant de 385,7 millions de livres sterling à 392,77 millions de livres sterling, un chiffre noté par Waterstones aurait pu être plus élevé s’il y avait eu plus de titres à succès au cours de l’année.

Le libraire a ouvert quatre nouveaux magasins au cours de l’année, et un autre café W a également été ajouté au domaine toute l’année jusqu’en avril 2019.

Cinq magasins ont été fermés, ce qui porte le total des magasins Waterstones à 227 pour la période considérée.

“Alors que nous approchons de la fin de notre exercice, cela semble être une bonne occasion de réfléchir et de vous remercier”, a écrit Kate Skipper, chef de l’exploitation de Waterstones, dans une lettre adressée au personnel.

«Dans une année de bouleversements économiques et politiques, accompagnée d’un déluge de gros titres catastrophiques dans le commerce de détail, il vaut la peine de prendre un moment pour célébrer que nos ventes à périmètre constant continuent de croître et que nos librairies continuent de s’améliorer. Lutter contre la vague de vente au détail avec autant de succès ne peut se faire qu’avec des efforts et du talent de libraire. »

Cependant, Skipper a noté que l’augmentation peut ne pas s’appliquer à tout employé rémunéré au-dessus du salaire vital national “qui est soumis à une sanction disciplinaire ou de performance”.

«Encore une fois, nous avons choisi de récompenser tous les groupes de libraires plutôt que de simplement augmenter le minimum, afin que nos libraires les plus expérimentés en bénéficient autant qu’un nouveau débutant.

«Les salaires des directeurs de librairies et des rôles de support seront revus à l’automne, suivant le même cycle de revue des performances que cette année.

«Faire un pas de plus vers notre objectif de proposer des carrières de libraires enrichissantes est agréable, en particulier dans un environnement économique aussi hostile et nous le faisons grâce à vous tous», a déclaré Skipper.

Cette augmentation intervient après une augmentation de 4,85% en avril 2019, avec une prime supplémentaire de 4% versée la même année.

