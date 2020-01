Waterstones fait la promotion de Luke Taylor au poste de directeur du commerce de détail alors que Steve Callaghan démissionne

Kate Skipper, chef de l’exploitation de Waterstones, a annoncé une série de changements de leadership opérationnel.

// Waterstones fait la promotion de Luke Taylor au poste de directeur du commerce de détail

// Steve Callaghan a démissionné de son poste de directeur des opérations

// Beccy Preece a également été nommé directeur logistique, tandis qu’Andrew Stephenson rejoindra le poste de directeur RH

Waterstones a apporté plusieurs changements à l’équipe opérationnelle senior après que Steve Callaghan a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de directeur des opérations.

Le détaillant de livres a déclaré que Callaghan, qui travaille chez Waterstones depuis 17 ans, a décidé de démissionner pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille.

Le chef de l’exploitation, Kate Skipper, a reconnu Callaghan pour avoir joué un «rôle pivot» dans la transformation de Waterstones pendant son séjour dans l’entreprise.

Skipper a également déclaré qu’après une pause, Callaghan retournerait à Waterstones au printemps pour travailler “sur la base d’un projet”.

“Nous sommes donc ravis de ne pas manquer longtemps Steve – il a aimablement accepté de continuer à soutenir l’entreprise sur un certain nombre de projets clés”, a déclaré Skipper.

Pendant ce temps, Luke Taylor a été nommé directeur commercial avec effet immédiat.

Taylor a rejoint l’entreprise en tant que libraire du dimanche, progressant rapidement dans la gestion des succursales Waterstones à Lincoln, Leicester, Nottingham, Piccadilly et Londres.

Dans son nouveau rôle, Taylor supervisera la structure du commerce de détail tout en continuant à soutenir les fonctions de soutien au commerce de détail.

«Nous nous attendons à ce que l’environnement de vente au détail reste difficile et variable pendant un certain temps; maintenant plus que jamais, nous devons concentrer nos efforts sur nos compétences de libraires », a déclaré Skipper.

«Luke est un libraire naturel et je ne peux penser à personne mieux placé pour piloter nos capacités.»

Parmi les autres nominations, Beccy Preece assumera le rôle de directeur de la logistique avec effet immédiat et Andrew Stephenson rejoindra Waterstones le 3 février dans le nouveau rôle de directeur des RH.

Preece dirige le hub de Waterstones à Burton depuis un certain temps, travaillant avec Unipart pour faire évoluer le hub afin de mieux répondre aux besoins changeants des magasins du détaillant et en ligne, et superviser les équipes de distribution et de service client.

D’autre part, Stephenson possède une vaste expérience spécialisée dans le développement d’équipes au sein du commerce de détail où le service client est essentiel.

