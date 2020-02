23 avril 2020, 16h GMT, 11h HNE

Le webinaire Digital Shift d’Econsultancy met en évidence et discute les principaux développements du marketing numérique et du commerce électronique; comment les marchés fonctionnent, quels outils sont utilisés et comment les pratiques évoluent.

Les sujets de l’ordre du jour de cette session du T2 seront ajoutés au site Web sous peu.

Pour accéder au webinaire, vous devez être abonné

Déjà abonné?

se connecter