Webinaire gratuit | 13 mai: Comment créer des prospects et des ventes massifs dans un monde en constante évolution

Rejoignez l’auteur et entrepreneur Kim Walsh Phillips alors qu’elle discute des meilleures pratiques pour générer des leads dans le monde d’aujourd’hui.

Avril

30, 2020

1 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Rejoignez l’auteur et entrepreneur Kim Walsh Phillips alors qu’elle discute des meilleures pratiques pour générer des leads dans le monde d’aujourd’hui.

Les participants à ce webinaire découvriront:

1. La “nouvelle psychologie du consommateur” qui peut déclencher une vente que vous soyez b to b ou b to c

2. Une passerelle cachée pour générer rapidement des pistes d’inondation que vous pouvez lancer en quelques minutes

3. Comment être un “invité bienvenu” au lieu d’un parasite intrusif pour vos prospects, clients et sources de référence

4. Un plan de lancement sur 7 jours pour générer rapidement des résultats

De plus, obtenez des exemples de plug-and-play réels des campagnes de marketing qui fonctionnent en ce moment!

Inscrivez-vous maintenant

Kim Walsh Phillips, est la fondatrice de Powerful Professionals, une entreprise de coaching commercial. Elle est une fondatrice d’entreprise à sept chiffres avec une tendance à dire un peu trop souvent «pantalon fou». En tant que keynoter, elle a partagé la scène avec Tony Robbins, Kevin O’Leary et Gary Vaynerchuk. Kim est également co-auteur de No B.S. Guide to Direct Response Social Media Marketing, 2e édition.

.