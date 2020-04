Webinaire gratuit | 16 avril: Faites le premier pas: la création d’un grand nom est votre point de départ

Bien qu’il ne s’agisse pas du premier sujet auquel vous pensez en temps de crise, passer du temps à générer un nom convaincant peut être non seulement utile, mais apaisant.

Avril

8, 2020

De nouvelles entreprises naissent de la crise. Les entreprises existantes pivotent et se repositionnent. D’autres entreprises proposeront de nouveaux produits et services. Les idées peuvent être accablantes. Nous sommes dans la phase d’idée et cela s’accompagne de stress.

Ce qui est utile, c’est une première étape claire. C’est là que la dénomination entre en jeu. Bien qu’il ne s’agisse pas du premier sujet auquel vous pensez en temps de crise, passer du temps à générer un nom convaincant peut être non seulement utile, mais apaisant.

Rejoignez-nous le 16 avril à 12 h HNE en tant qu’expert Brad Flowers, co-fondateur de Bullhorn, une agence qui construit des marques confiantes avec le langage et le design, fournit les meilleures pratiques pour nommer votre entreprise.

