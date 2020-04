Webinaire gratuit | 16 avril: Surmonter un revers: revenez plus fort

Quel que soit votre revers, nos experts, Danielle Sabrina et Charlie Jabaley sont là pour vous aider à planifier votre retour.

Avril

9, 2020

1 min de lecture

De nombreux entrepreneurs et propriétaires d’entreprise indépendants ont subi de graves revers en raison de la pandémie de COVID-19. Beaucoup d’entre nous ont dû changer rapidement de modèle économique pour survivre, tandis que d’autres ont dû fermer boutique.

Mais quel que soit votre revers, nos experts, Danielle Sabrina et Charlie Jabaley sont là pour vous aider à surmonter votre revers et commencer à planifier votre retour. Danielle et Charlie ont connu leur série de revers au cours de leur carrière, mais ont toujours trouvé un moyen de sortir plus fort de l’autre côté.

Rejoignez-nous alors que Danielle et Charlie partagent leurs revers réels et leur carrière et discutent des mesures qu’ils ont prises pour s’assurer que leur retour était encore plus fort.

Danielle Sabrina est la fondatrice et PDG de Tribe Builder Media, une agence de relations publiques primée. Nommée femme entrepreneur de l’année 2019 et parmi les 20 meilleures femmes entrepreneures à suivre en 2018. Sa clientèle diversifiée comprend des PDG de haut niveau, des influenceurs, des joueurs de la NBA / NFL et des célébrités.

