Webinaire gratuit | 1er avril: Travailler et diriger depuis chez soi

Rejoignez Bryan et Shannon Miles, les co-fondateurs de l’entreprise tout-en-un Belay, alors qu’ils discutent avec le directeur éditorial de l’entrepreneur Dan Bova.

Mars

30, 2020

1 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Étant donné que COVID-19 a contraint un pourcentage important de la main-d’œuvre mondiale à travailler et / ou à diriger depuis son domicile, beaucoup se connectent à un nouveau système de travail qui a en fait été l’une des tendances les plus dynamiques du monde des affaires.

Rejoignez-nous le 1er avril à 12 h 00 HNE en tant que Bryan & Shannon Miles, co-fondateurs de BELAY, qui dirigent la société la plus prolifique (virtuelle) la plus prolifique du pays, alors qu’ils discutent avec le directeur éditorial de l’entrepreneur Dan Bova sur la manière pratique -à des conseils sur le travail / la conduite à domicile qui s’appliquent aux chefs d’entreprise et aux propriétaires d’entreprises de toutes tailles et de toutes industries.

Inscrivez-vous maintenant

.