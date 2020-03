Webinaire gratuit | 2 avril: Comment les contributions au régime de retraite des entreprises sont affectées par les extensions IRS

Mark J. Kohler et Matt Sorenson, Avocats fiscalistes respectés au niveau national, approfondiront l’impact des extensions IRS sur vos plans.

Les propriétaires de petites entreprises, comme vous, se demandent comment les contributions de votre régime de retraite d’entreprise sont affectées par les extensions IRS? Rejoignez-nous le 2 avril à 12 h HNE pour entendre Mark J. Kohler et Matt Sorenson, des avocats fiscalistes respectés au niveau national, alors qu’ils plongent profondément dans l’impact des extensions IRS sur vos plans et ce que vous pouvez faire pour vous aider.

Au cours de ce webinaire, Mark et Mat couvriront:

Quelles sont mes options pour recevoir des distributions de mon 401k? Combien puis-je emprunter de mon 401k et quelles sont les conditions de remboursement? Quand puis-je cotiser cette année et combien? Quel plan de retraite est le mieux pour mon entreprise?

De plus, ils répondront à vos questions!

Animé par Mark J. Kohler, CPA, avocat, coanimateur du podcast Refresh Your Wealth, associé principal du cabinet d’avocats KKOS Lawyers et du cabinet comptable K&E CPAs, et auteur de The Tax and Legal Playbook, 2nd Edition and Guide du propriétaire d’entreprise sur la liberté financière. Mark sera rejoint par Mat Sorenson, PDG de Directed IRA, associé chez KKOS Avocats, auteur à succès et investisseur autonome en retraite.

