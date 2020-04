Webinaire gratuit | 20 avril: Quarantine Survival: The Mindfulness Version

Joignez-vous à Corene Summers, coach experte en bien-être et pleine conscience, pour cette conversation sur la façon de naviguer en toute conscience dans la crise pandémique en cours et en constante évolution.

Qu’est-ce que cela signifierait pour vous de réduire votre stress et votre inquiétude et de diriger à partir d’un endroit qui n’est pas réactif à nos défis mondiaux actuels, mais réactif et proactif basé sur l’équilibre et la conscience? Joignez-vous à Corene Summers, coach experte en bien-être et pleine conscience, pour cette conversation sur la façon de naviguer en toute conscience dans la crise pandémique en cours et en constante évolution. Nous parlerons de l’état d’esprit, des habitudes et des techniques pratiques pour libérer le stress et l’anxiété ainsi que pour se ressourcer et rester motivé.

Dans cette session, nous explorerons comment:

Surmonter / gérer la peur et l’inquiétude dans l’incertitude Rester calme et résilient en interne grâce au chaos externe Rester attentif et motivé lorsque l’on travaille à domicile Quarantaine dans un but précis et cultiver les opportunités hors de l’adversité

Corene Summers est un expert dans l’adaptation de la sagesse ancienne de la méditation, de la pleine conscience, du yoga et des techniques holistiques à notre monde moderne. Elle est une spécialiste certifiée en bien-être d’entreprise ©, fondatrice de Artisan Farmacy, professeur international de méditation et de yoga, maître Reiki, coach de vie holistique, écrivain, conseiller et contributeur de contenu pour l’application meditation.live. Corene aide les clients à faire progresser leur santé, leur carrière et vit globalement en réduisant le stress, la tension et en optimisant le sommeil; augmenter l’énergie, concentrer la créativité, l’innovation et le succès.

