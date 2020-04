Webinaire gratuit | 22 avril: Les clés du développement d’une marque personnelle

Rejoignez notre experte, Danielle Sabrina, qui vous guidera à travers les étapes qu’elle a franchies pour développer sa propre marque personnelle.

Avril

14, 2020

Nous savons tous que les gens suivent les gens et il est maintenant plus important que jamais pour les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises de s’assurer que leur marque personnelle est une priorité. Au milieu de la crise du COVID-19, les entrepreneurs et les propriétaires de petites entreprises devraient souhaiter que les marques personnelles soient vues et mémorisées comme des leaders pendant cette période. Mais pour beaucoup d’entre nous, nous ne savons pas quelles mesures nous devons prendre pour construire notre marque personnelle.

Rejoignez notre experte, Danielle Sabrina, qui vous guidera à travers les étapes qu’elle a franchies pour développer sa propre marque personnelle. Découvrez ce que Danielle a fait pour bâtir sa marque personnelle et créer une agence de relations publiques primée, Triber Builder Media.

