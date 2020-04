Webinaire gratuit | 23 avril: Comprendre le programme d’aide aux petites entreprises

Le Congrès vient d’adopter un programme de secours d’environ 480 milliards de dollars, dont plus de 300 milliards dans le cadre du programme de protection des chèques de paie.

Avril

22, 2020

1 min de lecture

Mark J. Kohler et Matt Soreson, avocats fiscalistes respectés au niveau national, vous guideront à travers le programme de protection de chèque de paie étendu. Au cours de ce webinaire, Mark et Mat couvriront:

Comment postuler rapidement? Qui est éligible? Quelles sont les conditions?

Animé par Mark J. Kohler, CPA, avocat, coanimateur du podcast Refresh Your Wealth, associé principal du cabinet d’avocats KKOS Lawyers et du cabinet comptable K&E CPAs, et auteur de The Tax and Legal Playbook, 2nd Edition and Guide du propriétaire d’entreprise sur la liberté financière. Mark sera accompagné de Mat Sorenson, PDG de Directed IRA, associé chez KKOS Lawyers, auteur à succès et investisseur autonome en retraite.

