Webinaire gratuit | 24 avril: Gérer les personnes dans une main-d’œuvre répartie

Notre expert présente cinq façons de tirer parti des avantages du travail moderne à domicile tout en minimisant la perte de concentration, de communication et de relations.

Avril

16, 2020

1 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Comme nous restons tous connectés numériquement pendant les défis de l’éloignement social et du travail à distance, il n’a jamais été aussi important de se rappeler que la véritable connexion sera toujours celle des personnes et des histoires et pas seulement des machines et des feuilles de calcul.

Points clés: les meilleures pratiques du travail à distance ainsi que sa propre expérience dans la gestion d’équipes mondiales réparties, Rishad présentera cinq façons de tirer parti des avantages du travail moderne à domicile tout en minimisant la perte de concentration, de communication et de relations:

Reconnaissez l’anxiété, la peur et l’incertitude Communiquez en permanence avec au moins une interaction hebdomadaire planifiée sur laquelle votre équipe peut compter Réunions d’affaires avec des conversations personnelles Concentrez-vous sur les cinq traits clés du leadership dans chaque communication (capacité, intégrité, empathie, vulnérabilité et inspiration) Tirez parti de l’art et de la narration

Inscrivez-vous maintenant

Animé par Rishad Tobaccowala qui a récemment occupé le poste de directeur de la croissance et stratège en chef de Publicis Groupe, une société de publicité et de communication comptant 80 000 employés dans le monde, où il est maintenant conseiller principal. Au cours de sa carrière de 37 ans, Tobaccowala a travaillé dans presque tous les domaines du marketing, y compris la publicité de marque, les médias, les bases de données, le marketing direct et interactif.

.