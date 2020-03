Webinaire gratuit | 3 avril: Marketing créatif pour promouvoir votre entreprise MAINTENANT en période d’incertitude

Expert en marketing international, Debbie Allen vous motivera à faire preuve de créativité avec votre marketing et votre promotion aujourd’hui pour continuer à développer votre entreprise demain.

Mars

30, 2020

1 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Rejoignez-nous le 3 avril à 12 h 00 HNE, car l’expert en marketing international Debbie Allen vous motivera à faire preuve de créativité avec votre marketing et votre promotion aujourd’hui pour continuer à développer votre entreprise demain. Découvrez comment être proactif et rechercher des opportunités avec un marketing et une promotion innovants pour fidéliser les clients existants, établir des relations commerciales et des partenariats communautaires plus solides.

Les participants à ce webinaire:

Découvrez de nouvelles façons de redonner à votre communautéBâtissez des partenariats commerciaux plus solidesProduisez des opportunités de valeur ajoutée pour vos clients afin de les fidéliser pendant les périodes difficiles

Inscrivez-vous maintenant

Les décennies de sagesse entrepreneuriale et d’expérience en création d’entreprise de Debbie Allen lui ont permis de diriger avec succès un groupe diversifié de propriétaires de petites entreprises, d’entrepreneurs et de franchisés dans la croissance de leurs entreprises. Ses années d’expertise proviennent de la création et de la vente de nombreuses entreprises très prospères depuis l’âge de 19 ans.

.