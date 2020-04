Webinaire gratuit | 5 mai: Comment naviguez-vous dans l’entrepreneuriat en période d’incertitude

Rejoignez l’ancienne superstar de la NBA Amar’e Stoudemire et l’expert en relations publiques Danielle Sabrina alors qu’ils discutent de leurs clés pour naviguer dans l’incertitude.

Avril

27, 2020

Les entrepreneurs se retrouvent désormais dans une période d’incertitude. Nous ne savons vraiment pas à quoi ressemblera demain, ce qui nous laisse tant de questions, notamment:

Comment construisez-vous, comment vous concentrez-vous, comment fixez-vous les objectifs?

Jason Feifer, rédacteur en chef du magazine Entrepreneur, s’entretient avec Danielle Sabrina, contributrice d’entrepreneurs, et l’ancienne superstar de la NBA, Amar’e Stoudemire, pour discuter de leurs clés pour surmonter l’incertitude. Danielle a traversé sa part d’incertitude dans sa carrière, passant du plus jeune commerçant de Wall Street à un publiciste non prouvé. Et Amar’e a parcouru ses montagnes russes tout au long de sa carrière NBA et post-NBA.

Vous ne manquerez pas ce webinaire, car Danielle et Amar’e partagent leurs expériences personnelles de navigation en période d’incertitude.

.