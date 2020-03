Webinaire gratuit | 6 avril: Réseautage dans la nouvelle normalité

Rejoignez le Dr Ivan Misner alors qu’il vous guide à travers cette nouvelle normalité. Découvrez comment Ivan s’adapte aux réseaux numériques et quelles tactiques il voit fonctionner maintenant.

Mars

30, 2020

1 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Avec autant d’entreprises et d’entrepreneurs qui passent rapidement des interactions en face à face au numérique, le réseautage a complètement changé. Au lieu de rencontrer des gens lors d’événements ou de lieux en personne, les entrepreneurs doivent désormais s’adapter au réseautage numérique.

Rejoignez-nous le 6 avril à 12 h HNE alors que le Dr Ivan Misner, «The Networking Guru», vous guide à travers cette nouvelle normalité. Découvrez comment Ivan s’adapte aux réseaux numériques et quelles tactiques il voit fonctionner maintenant.

Le Dr Ivan Misner est un auteur à succès du NY Times et co-auteur du livre à succès “Networking Like a Pro”. Il est également le fondateur et chef de la direction visionnaire de BNI, la plus grande organisation de marketing de référence et de réseautage au monde.

