Webinaire gratuit | 8 avril: 5 «garde» pour la continuité des affaires et les leçons des perturbations passées

Avril

1, 2020

2 min de lecture

Les obstacles d’aujourd’hui créent des opportunités d’aujourd’hui. Alors que tout le monde attend demain, les dirigeants et les entrepreneurs agissent dans l’instant.

À ce stade critique de notre monde, nous devons nous concentrer sur les soixante prochains jours et y naviguer. Ces soixante jours sont essentiels à la survie. C’est le temps.

Nous devons être prêts pour une nouvelle réalité à partir de maintenant. Préparez-vous à des reprises immédiates et énormes, à de grandes idées et à l’innovation. Des entreprises et des marques étonnantes sont nées à la suite de perturbations passées dues à des événements sanitaires, politiques et économiques mondiaux majeurs. Êtes-vous prêt?

Il partagera les leçons apprises qui s'appliquent à ce que nous vivons aujourd'hui.

Il est maintenant temps d’intervenir et d’intervenir. Bougez vite et vite. Si vous méditez, vous gaspillez. Il est maintenant temps de faire preuve de leadership et de mentalité de héros. Il y aura des décisions difficiles à venir et ce ne sera pas facile.

Alors que le monde adapte le rythme des affaires au milieu de la pandémie de COVID-19, il est essentiel de maintenir la continuité des activités. Nous devons conduire et prospérer!

Points clés à retenir:

Pourquoi les 60 prochains jours sont cruciauxCinq «Conserve» pour la continuité des activitésLa plus grande erreur commerciale de la récession de 2008Les entreprises surprenantes nées de la perturbation et comment émuler leur modèleAnticiper et s’adapter aux nouveaux besoins et approches des entreprisesLeçons des perturbations du marché passées en raison d’événements majeurs Il est temps d’innover, de conduire et de prospérer Naviguer sur l’impact financier de votre entreprise et soutenir d’autres entreprises

