Webinaire gratuit | 8 juin: Franchise Bible: Marketing pour la nouvelle normalité

L’auteur de Franchise Bible, Rick Grossmann, discute de l’évolution du marketing et des nouvelles façons et plates-formes d’envoyer vos messages marketing à vos clients.

Ce webinaire se concentrera sur l’évolution du marketing et sur les nouvelles façons et plates-formes d’envoyer vos messages marketing à vos clients et marchés cibles. Nous nous concentrerons également sur ce qui est important pour les consommateurs et sur ce qu’il leur faudra pour se sentir en sécurité et faire confiance aux entreprises après la pandémie.

Rick Grossmann est impliqué dans l’industrie de la franchise depuis 1994. Il a franchisé sa première entreprise et l’a développée à 49 emplacements dans 19 États du milieu à la fin des années 1990. Il a été chef de la direction et formateur principal en se concentrant sur les relations avec les propriétaires de franchises et en créant des outils et des technologies pour accroître le succès des franchisés.

Rick a eu l’honneur de travailler avec son mentor, Erwin Keup, en tant qu’auteur contributeur pour la 7e édition de Franchise Bible d’Entrepreneur Magazine publiée par Entrepreneur Press. M. Grossmann a été choisi comme nouvel auteur de Franchise Bible et sa 8e édition a été publiée dans le monde entier en janvier 2017. Il est actuellement coach exécutif et stratège pour plusieurs clients franchisés.

