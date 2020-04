Webinaire gratuit | 9 avril: 3 étapes simples pour démarrer votre activité latérale

Rejoignez-nous alors que nous couvrons des étapes simples pour lancer vos propres agitations ou sources de revenus alternatives pour gagner de l’argent supplémentaire ou couvrir les dépenses pendant cette période.

Avril

2, 2020

2 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Au milieu de la crise du COVID-19, de nombreuses personnes recherchent des agitations latérales ou des sources de revenus alternatives pour les aider à gagner de l’argent supplémentaire ou à couvrir leurs dépenses. Mais souvent, ils ne savent pas comment commencer leur voyage d’agitation.

Rejoignez-nous le 9 avril à 12 h HNE alors que notre experte Kim Perell vous guide à travers ses 3 étapes simples pour démarrer votre agitation latérale. Kim est une entrepreneure primée, auteur à succès, PDG de la technologie et investisseur providentiel. Elle aime aider les aspirants entrepreneurs à réussir et est convaincue de pouvoir le faire avancer.

Inscrivez-vous maintenant

À propos de notre conférencier

Licenciée de son premier emploi dans une start-up Internet, Kim a commencé son parcours en tant qu’entrepreneur depuis sa cuisine, devenant multimillionnaire à l’âge de 30 ans et vendant sa dernière entreprise pour 235 millions de dollars en 2014.

Kim a été nommée l’une des pionnières de la technologie marketing d’AdAge, les femmes les plus puissantes de Business Insider dans la publicité mobile, est une entrepreneure Ernst & Young de l’année, et a été présentée par . Money, le New York Times et Forbes. La passion de Kim pour aider les jeunes entrepreneurs à réussir et est un investisseur providentiel à un stade précoce dans plus de 70 startups, dont 14 ont été acquises avec succès par certaines des plus grandes sociétés du Fortune 500. Son premier livre, The Execution Factor, est conçu pour aider les entrepreneurs à maîtriser l’exécution et sera publié par McGraw Hill cet automne.

.