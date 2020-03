Webinaire sur la mesure de l’efficacité du marketing numérique – Econsultancy

2 avril 2020 | 14 h 00 BST, 9 h 00 HNE

Dans le monde post-cookie et conforme au RGPD, comprendre comment mesurer l’efficacité du marketing numérique n’a jamais été aussi important.

L’abandon de l’autorisation des cookies tiers sur de nombreux navigateurs traditionnels signifie que les spécialistes du marketing ne peuvent pas répondre sur cette technologie pour éclairer ce que les gens font en ligne, ce qui rend plus difficile la mesure de l’impact des différentes parties du marketing numérique.

Ce webinaire s’appuie sur les enseignements des nouvelles recherches d’Econsultancy dans le domaine pour fournir des conseils pratiques aux responsables marketing de niveau supérieur et intermédiaire sur la mesure de l’efficacité du marketing numérique.

Points de l’agenda:

L’impact des changements autour des réglementations et des cookies sur la façon dont l’efficacité du marketing numérique est mesurée.

Méthodes de mesure disponibles pour les commerçants et les avantages et les défis de ceux-ci.

Trucs et astuces pour les marketeurs cherchant à mesurer l’efficacité de leur marketing digital.

L’avenir de la mesure de l’efficacité du marketing numérique.

Ce webinaire sera organisé par Lynette Saunders, analyste principale en Econsultancy.

