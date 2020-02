Webinaire sur les structures organisationnelles et les ressources – Econsultancy

17 mars 2020 | 15 h 00 GMT, 10 h 00 HNE

Avec l’évolution rapide du marché et des contextes concurrentiels, et l’impact croissant du martech et du service client, la nécessité pour les spécialistes du marketing d’être au fait des dernières réflexions sur la meilleure façon de structurer et d’optimiser les équipes et les ressources n’a jamais été aussi grande. Ce webinaire présentera des informations incontournables des nouvelles recherches d’Econsultancy dans ce domaine en constante évolution, en s’appuyant sur les dernières réflexions et les meilleures pratiques autour des thèmes critiques suivants:

Transformation du marketing – les véritables opportunités qui influent sur la façon dont les spécialistes du marketing repensent leur approche du ressourcement et les dynamiques clés qui façonnent les structures organisationnelles

La montée du produit, son influence sur les structures de commercialisation et la nouvelle «sainte trinité» des capacités

Le défi des talents – les domaines clés de la croissance de la demande en ressources et la bombe à retardement des talents imminents

L’équilibre entre les rôles de spécialiste et de généraliste et les tendances du logement et de l’externalisation

Structures agiles – comment les dernières réflexions sur les ressources agiles façonnent des façons radicalement nouvelles de structurer les équipes et les organisations

Ce webinaire sera organisé par Neil Perkin, fondateur de Only Dead Fish et l’un des consultants les plus expérimentés et les plus expérimentés d’Econsultancy.

