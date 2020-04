Western Union teste la Blockchain de Ripple

Compte tenu de tout ce que la technologie Blockchain a progressé ces dernières années, on pourrait croire que toutes les entreprises ont internalisé la nécessité de tirer parti des blockchains. Cependant, il y a quelques entreprises qui n’ont pas encore rejoint la révolution crypto. Parmi eux, la banque américaine Western Union, qui ferait un test de la Ripple Blockchain.

Technologie blockchain en finance

De plus en plus, la technologie Blockchain devient de plus en plus indispensable dans pratiquement tous les secteurs de notre société. Que ce soit dans l’éducation, l’industrie ou le commerce, les blockchains sont exploitées par les meilleures entreprises du monde. Qui ont su profiter de la Blockchain pour être plus efficace et générer de plus gros profits.

Et ce changement n’a été dans aucun secteur aussi radical que dans le secteur financier. Ce qui est logique, étant donné que ce sont les crypto-monnaies comme Bitcoin qui ont commencé la révolution crypto.

Les monnaies virtuelles émergentes telles que XRP, qui ont pour seul objectif de rendre les transactions financières internationales plus rapides et plus transparentes, comme celles dans lesquelles Western Union est spécialisé.

Il n’est donc pas surprenant que des dizaines de sociétés financières aient signé des alliances avec Ripple, pour l’utilisation de XRP sur leurs plateformes. Eh bien, cette crypto-monnaie permettrait de rationaliser toutes ses opérations, dans un processus auquel, jusqu’à présent, Western Union aurait résisté.

Western Union teste à nouveau la Blockchain de Ripple

Expériences de Western Union avec Blockchain

Et, jusqu’à présent, Western Union avait refusé d’intégrer la technologie Blockchain dans ses services financiers. Après avoir réalisé, selon Hikmet Erset, le PDG de la banque, des tests avec la plateforme XRP en 2019. Dans lequel la crypto-monnaie aurait été cinq fois plus chère que celle du système interne de la banque.

Un scepticisme confirmé par le directeur général de la région Asie-Pacifique Western Union, Moly Shea:

“Quand vous pensez aux crypto-monnaies, si elles commencent à décoller, nous devons être prêts. Nous devons être préparés d’un point de vue technologique. (…) Et nous devons être prêts – la réglementation doit être présente – mais nous devons constamment rechercher les tendances que les clients recherchent et nous assurer que nous sommes prêts à répondre à ces besoins et attentes. »

Ainsi, Shea a confirmé que bien que les crypto-monnaies soient sur le radar de Western Union, il n’était pas prévu d’utiliser la technologie Blockchain à grande échelle dans l’entreprise. Quelque chose qui semble changer selon un rapport du Credit Suisse, dans lequel il est mentionné que la banque ferait à nouveau un test avec la Ripple Blockchain.

Malgré le fait que le Credit Suisse précise également dans le même rapport, il est peu probable que les crypto-monnaies deviennent courantes dans l’exécution des paiements des clients aux entreprises, au moins à court terme. Les tests de Western Union et la prise en compte de la plate-forme Ripple pour les paiements transfrontaliers témoignent de l’influence croissante du monde de la cryptographie sur le système financier.

