Wex Photo Video ouvrira deux nouveaux magasins avant le printemps

“Nous continuerons à rechercher de nouveaux emplacements appropriés à travers le Royaume-Uni”, a déclaré Louis Wahl, PDG de Wex Photo Video.

// Wex Photo Video annonce une expansion commerciale avec l’ouverture de magasins à Milton Keynes et Birmingham

// Le détaillant de photos et de vidéos délocalise son magasin de Birmingham dans des locaux de plus grande capacité

// La toute nouvelle succursale de Milton Keynes sera son 9ème magasin

Wex Photo Video devrait ouvrir les portes de deux nouveaux magasins au premier trimestre 2020, alors que le détaillant spécialisé en photographie et vidéo s’apprête à poursuivre son expansion.

Le premier magasin à ouvrir est la nouvelle salle d’exposition de 3752 pieds carrés au 100 Hagley Road, Birmingham – qui est une relocalisation d’un magasin précédent dans la ville.

Wex a déclaré que son nouveau magasin de Birmingham, relocalisé, lui permettra de stocker un plus grand volume d’équipement et d’étendre ses zones de démonstration client, ainsi que d’offrir un espace de galerie intégré qui accueillera des expositions, des conférences et des ateliers au cours de l’année.

Pendant ce temps, au printemps, le détaillant spécialisé devrait dévoiler un tout nouveau magasin de 3000 pieds carrés sur Silbury Boulevard, dans le centre de Milton Keynes.

“Nous voyons un avenir sain dans le commerce de détail multicanal et avons des plans ambitieux pour 2020 et au-delà”, a déclaré Louis Wahl, PDG de Wex.

«Cet investissement important au nom de nos clients de Birmingham sera suivi d’une toute nouvelle boutique à Milton Keynes, avec plus de sites à suivre.

«Nous avons réaménagé et intégré avec succès les magasins Calumet Photographic avec nos opérations de commerce électronique Wex pour créer une croissance significative à données comparables.

«Nous sommes confiants dans la force de notre modèle de vente au détail, combinant la plus large gamme possible de produits photographiques, des services d’assistance supplémentaires et notre service client primé.

«Nous continuerons à rechercher de nouveaux emplacements appropriés à travers le Royaume-Uni.»

Wex Photo Video a été fondée à Norwich en 1997 et était auparavant connue sous le nom de Wex Photographic and Warehouse Express.

Après la fusion avec Calumet Photographic en 2017, le détaillant s’est agrandi et le magasin d’East London a ouvert ses portes dans Commercial Road.

