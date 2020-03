Wickens montre son intérêt à tester la BMW M4 DTM adaptée de Zanardi

Robert Wickens poursuit sa convalescence après le terrible accident qu’il a eu à Pocono au cours de la saison 2018. Malgré plusieurs fractures, dont une à la colonne vertébrale, le Canadien n’a pas perdu sa passion pour le sport automobile et est déterminé à se remettre dans une voiture de course. En fait, Wickens a montré de l’intérêt pour tester la BMW M4 DTM que la firme allemande a adaptée pour Alex ZanardiTout cela tout en évaluant les options que vous devez retourner pour participer aux commandes d’un véhicule doté de commandes manuelles. À cet égard, Robert travaille avec Arrow McLaren SP sur un volant adapté.

Concernant ce travail pour trouver un volant adapté avec l’équipe Arrow McLaren SP, Robert Wickens a déclaré en premier lieu: “Nous avons réalisé de nombreux prototypes de volantConcepts imprimés en 3D de ce dont vous auriez besoin en termes de commandes manuelles. En ce sens, nous bougeons. Évidemment, tout est lent et encore une fois Nous n’allons pas au rythme que j’aimerais qu’il soit Parce que j’espérais monter sur une IndyCar en 2020. Cependant, je peux voir qu’il faut des mois pour obtenir un véhicule de compétition adapté. Ma prochaine étape devrait être de monter dans une voiture de course existante“

Le DTM présente un nouveau calendrier 2020 à partir de juillet

À cet égard, Wickens a veillé à ce que l’option de tester le DTM adapté à BMW soit un grand pas en avant pour comprendre ce dont il a besoin: “Je souhaite vivement contacter Jens Marquardt et BMW pour leur demander si vous pouvez me laisser conduire le DTM avec lequel Alex Zanardi a couru Ou s’il y a une chance de tester la BMW M8 GTLM pour laquelle elle a couru à Daytona, juste pour voir à quoi ressemblent les commandes manuelles. J’ai cette option en tête, parce que vous devez conduire une voiture comme ça pour savoir ce dont vous avez vraiment besoin. Bien que je propose différents concepts de volant à Arrow McLaren SP, je pense que je dois en conduire un pour valider mes théories et leur donner quelque chose de définitif“