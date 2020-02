Wilko promeut le directeur de la transformation au poste de PDG

Jérôme Saint-Marc a été nommé PDG

// Wilko promeut le directeur de la transformation du groupe au poste de PDG

// Wilko vise à se transformer en une entreprise omnicanal davantage axée sur les produits

Wilko a promu son directeur de la transformation du groupe et directeur général des activités en ligne du détaillant, Jerome Saint-Marc, au poste de directeur général.

Saint-Marc dirigera le détaillant alors qu’il vise à se transformer en une entreprise omnicanal davantage axée sur les produits.

C’est la première fois que quelqu’un occupe le poste de directeur général chez Wilko depuis que Stuart Mitchell a démissionné en 2012.

«En tant que directeur de la transformation du groupe, Jerome est déjà un membre très performant et largement respecté de notre équipe de direction et a joué un rôle clé dans le développement et la mise en œuvre de notre stratégie à long terme et de notre programme de changement», a déclaré la présidente Lisa Wilkinson.

«Plus récemment, il a assumé une plus grande responsabilité commerciale en tant que directeur général de Wilko.

“Nous sommes convaincus que ce rendez-vous nous a bien préparés pour continuer à trier les besoins des familles qui travaillent dur dans leurs maisons et jardins grâce à une plus grande concentration sur les produits.”

Pendant ce temps, Christian Ward a été nommé directeur commercial.

Il était auparavant directeur commercial de Jollyes Pet Superstores, avant d’occuper des postes de direction chez Marks & Spencer, B&Q et Tuffnells.

En outre, la directrice de la mise en œuvre commerciale de Wilko, Alison Hands, a été promue au poste de directrice commerciale.

