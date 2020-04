Wolff: “Mercedes fournira des moteurs à l’Aston Martin F1 et à ses voitures de rue”

Pendant des mois, il y a eu des spéculations Avec le départ possible de Toto Wolff de Mercedes et divers événements récents, ces rumeurs ont augmenté. D’une part, la relation de l’actuel directeur de la division sportive de la marque allemande avec le PDG de Daimler, Olla Källenius, n’est pas à son meilleur. De l’autre, Wolff a une grande amitié et relation d’affaires avec Lawrence Stroll, propriétaire de Racing Point et président d’Aston Martin depuis quelques semaines.

Enfin, Wolff a acheté 4,77% des actions du constructeur automobile britannique susmentionné, c’est pourquoi beaucoup considèrent que prépare son départ de Mercedes pour occuper un poste pertinent chez Aston Martin.

“C’est un investissement financier personnel qui n’a rien à voir avec la Formule 1”

Cependant, Toto Wolff insiste sur le fait qu’il y a plus que des préoccupations personnelles. “Il s’agit d’un investissement financier personnel dans un constructeur automobile qui n’a rien à voir avec la Formule 1. Et après le coronavirus, il y aura un retour à la normalité lorsque les gens achèteront à nouveau des voitures “, a-t-il déclaré à Österreich.

De plus, Wolff confirme que Mercedes sera responsable de la fourniture des moteurs à l’équipe officielle d’Aston Martin, qui prendra le relais en 2021 de Racing Point. “Nous fournirons nos moteurs à la nouvelle équipe Aston Martin F1 et ferons de même pour les voitures de série du constructeur. Les voitures de route Aston Martin ont des moteurs Mercedes. Daimler détient également une participation de 5% dans Aston Martin.

Ainsi, la relation préexistante entre Mercedes et Aston Martin sera renforcée et Toto Wolff affirme qu’il n’a pas l’intention de quitter de la marque allemande, bien que son contrat se termine cette année et n’a pas encore été renouvelé.