WRC 9 est désormais officiel: le jeu de rallye atteindra la nouvelle génération de consoles

Kylotonn Games a officiellement annoncé le nouvel épisode de la saga des jeux vidéo WRC. Il s’agit de WRC 9, un titre qui arrivera sur le marché cette année et sera disponible pour cette console et la prochaine génération de consoles. Il publiera des nouvelles très importantes. Nous avons déjà une première bande-annonce officielle.

Kylotonn Games continuera à être chargé de donner vie aux jeux vidéo officiels du WRC. C’est vrai, le studio français va développer le nouvel épisode de la saga des jeux sous licence du Championnat du Monde des Rallyes. Ce n’est ni plus ni moins que WRC 9. Il est désormais officiel et arrivera dans les magasins spécialisés et les bazars numériques cette année. Et surtout, il sera proposé pour cette console et pour la prochaine génération de consoles.

Après avoir publié une bande-annonce officielle concise mais intéressante, certains détails du WRC 9 ont été confirmés. Sa date de sortie est prévue pour le 3 septembre. Au début, il atterrira sur PC (Epic Games Store), PlayStation 4 et Xbox One. Plus tard, il fera de même sur Nintendo Switch. Cependant, une des grandes nouvelles qui a été annoncée est que WRC 9 atteindra également la prochaine génération de consoles.

Bande annonce officielle de WRC 9, le jeu vidéo officiel du Championnat du Monde des Rallyes.

Sans entrer dans les détails, il a été confirmé que la CMR 9 sera également disponible pour Xbox Series X et PlayStation 5. Compte tenu de la date de lancement prévue, il ne serait pas exclu que pour le voir sur ces deux nouvelles consoles, il faille attendre le début de l’année prochaine 2021. Nous suivrons de près les événements.

Nouveautés de WRC 9

Que pouvons-nous attendre de WRC 9? Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées, citons un mode carrière amélioré avec de nouvelles mécaniques. La liste des options concernant l’équipement et les événements sera augmentée. L’étude de développement souligne également qu’ils ont mis un accent particulier sur l’amélioration de la simulation. Surtout en matière de physique.

Trois nouveaux événements sont également ajoutés au calendrier: le Kenya, le Japon et la Nouvelle-Zélande. De plus, il a été confirmé que les voitures WRC classiques feront leur apparition. WRC 9 inclura toutes les activités cette saison. Les équipes officielles et le vinyle des WRC, WRC 2, WRC 3 et Junior WRC, auxquels s’ajoutent 15 véhicules historiques supplémentaires.

Kylotonn développera WRC 10 et WRC 11

Nacon, plus connue comme Bigben Interactive, a confirmé avoir conclu un accord avec le WRC pour développer les deux prochaines tranches de cette saga de jeux vidéo. Espérons que l’équipe de Kylotonn (l’une des filiales de Nacon) sera choisie pour le développement de WRC 10 et de WRC 11. Avec cela, une certaine continuité est garantie pour cette série de jeux. La prolongation de l’accord court jusqu’en 2022.