Wren Kitchens nommé meilleur employeur du commerce de détail tandis que John Lewis tombe à plat

// Wren Kitchens classé le meilleur employeur de détail pour lequel travailler au Royaume-Uni pour la deuxième année consécutive

// John Lewis, qui était auparavant en tête de liste, tombe à la 11e place suite à un sort difficile

// Le HMV, entré en fonction il y a un peu plus d’un an, réintègre le classement en quatrième place

Selon les données publiées par Indeed, Wren Kitchens a été classé comme le meilleur employeur de détail pour lequel travailler au Royaume-Uni pour la deuxième année consécutive.

Wren, qui fabrique des unités de cuisine et compte plus de 4 000 employés, a constamment obtenu des notes élevées auprès des employés pour son salaire, ses avantages sociaux et sa culture, en tête du classement annuel.

Un critique a salué l’avancement de l’entreprise et ses managers «qui permettent à leurs équipes de s’épanouir».

HMV, qui est tombé sous administration il y a un peu plus d’un an, a augmenté dans le classement depuis qu’il a été acheté par la chaîne de magasins de disques canadienne Sunrise Records en février 2019, terminant à la quatrième place.

Sa culture et son équilibre entre vie professionnelle et vie privée ont été salués par le personnel dans les revues.

Les nouveaux ajouts à la liste des détaillants les mieux notés de cette année comprennent Whole Foods Market, Selfridges, The Perfume Shop, Sofology et The Body Shop.

John Lewis a continué de baisser le tableau après avoir atteint le sommet en 2018.

Il est tombé au huitième rang en 2019 et a encore reculé à la 11e place cette année.

Ses bénéfices ont chuté de 23% l’année dernière et il a été annoncé ce mois-ci que les primes accordées au personnel sont à leur plus bas niveau depuis 1953.

Vous trouverez ci-dessous le tableau des meilleurs employeurs du secteur de la vente au détail au Royaume-Uni.

Classement

Employeur

1

Wren Kitchens

2

Marché des aliments entiers

3

Cosmétiques luxuriants

4

HMV

5

Selfridges

6

Clarks

sept

La Parfumerie

8

Sofologie

9

Harrods

dix

Le magasin du corps

11

John Lewis & Partners

12

IKEA

13

Marks & Spencer

14

Rêves

15

Schuh

