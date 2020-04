WSICall avec Schroders: “L’économie maintenant dans le” coma “, il faut se demander comment elle va se réveiller”

La récession est certaine, mais il y aura une reprise, même s’il y a une question importante à poser. L’économie est désormais dans une sorte de «coma» forcé par divers blocages: comment retrouver le patient à son réveil? Nous le demandons avec Ugo Montrucchio, gestionnaire multi-actifs de Schroders, chez nous #WSICall, avec laquelle nous essayons d’imaginer le cadre économique auquel nous serons confrontés une fois l’urgence terminée: “Le cadre de référence est certainement très différent de celui d’il y a quatre mois. Il est difficile de ne pas imaginer une récession à la porte, la discussion qui doit probablement se faire est de comprendre l’ampleur de la récession à partir de ce moment. Notre équipe d’économistes a récemment publié des estimations qui font état d’une contraction du PIB mondial d’environ 3,5% pour l’année en cours. Dans notre cadre de base, ce chiffre sera suivi d’une reprise très rapide en 2021: les prévisions de notre équipe, en effet, voient une reprise de l’activité de production d’environ 7% pour l’année prochaine. La vraie question, à notre avis, est de savoir si nous sommes confrontés à une reprise de type «V» ou si les dommages à l’activité de production que nous remarquons dans cette phase peuvent être plus graves que ce que nous attendons et déterminer une rechute dans un deuxième phase. Notre cadre de base est que d’une manière ou d’une autre, les mesures de soutien à l’économie sont suffisantes pour reprendre l’activité productive, nous pensons donc qu’en 2021, les choses reprendront assez rapidement “.

Similitudes avec les crises précédentes

«Je fais ce métier depuis 20 ans, j’ai donc vécu la crise de 2000 et 2008 et cela me semble très différent. Il y a une petite analogie avec la crise de 2011 au Japon après Fukushima (la catastrophe nucléaire). C’était un phénomène naturel exogène très violent qui avait créé des problèmes pour des chaînes d’approvisionnement mondiales très importantes, avait entraîné l’économie japonaise en récession. La différence que la question, dans ce cas, était restée limitée au Japon, alors qu’ici le problème est mondial. Il y a donc peu de parallèles au niveau historique et les phénomènes sont tellement datés au niveau historique que tracer un parallèle est très compliqué. Nous sommes confrontés à une très forte baisse de l’offre et de la demande globales, atténuée par d’importantes politiques budgétaires. Nous imaginons l’économie mondiale dans une sorte de “coma”, la question que nous devons nous poser est de savoir comment nous retrouverons le patient après son réveil “.