WSICall Coronavirus, comme en 2008? “Bientôt pour le dire. Personne ne peut savoir quand cela se terminera” (VIDEO)

Des similitudes avec la crise de 2008? Plus encore avec la crise énergétique de 1973 qui, à la suite de l’embargo décrété par l’OPEP en octobre de la même année, a arrêté les voitures particulières aux États-Unis et dans les pays alliés d’Europe, y compris l’Italie. Ce n’est qu’un des exemples et des aspects abordés de la crise que nous vivons en raison du coronavirus avec Manuel Pozzi, directeur d’investissement de Investissements M&G lors de notre #WSICall.

Les perspectives économiques ont changé

«Nous sommes certainement entrés dans une récession et cela ne s’était jamais produit aussi clairement et clairement. Ce sera probablement le plus grave dont nous pourrons nous souvenir même si, espérons-le, de courte durée. Tout dépendra de l’évolution de la pandémie en cours et des mesures qui sont prises pour la contenir par de plus en plus de gouvernements. Nous sommes partis de la mi-février avec la croyance erronée que le coronavirus pourrait être un problème limité à la Chine en réalisant qu’il s’agit d’un problème mondial. Si nous regardons les chiffres qui viennent de Chine, nous voyons des données sur la production industrielle et les exportations de 12 à 20%. Il est probable que nous aurons également des impacts sur d’autres pays. L’Italie, du moins en Europe, est la première à avoir pris cette situation au sérieux. ”

La leçon de 2008

«Parler à de nombreux conseillers financiers, en disant qu’il y a eu un bon apprentissage. Dans le passé, à l’occasion de telles baisses dramatiques, il y avait l’évasion. Nous n’y sommes pas encore parvenus, peut-être aussi parce que ce fut un choc si immédiat qu’il faudra du temps pour le digérer. Si cela devait se poursuivre encore quelques semaines, nous devrions en reparler pour comprendre si la leçon de 2008 a été apprise “.

Similitudes avec la crise de 2008

“Nous devons remonter aux années 1970, avec une crise pétrolière exogène. Dans ce cas également, des mesures draconiennes ont été mises en œuvre. La seule chose sûre est qu’elle sortira, même si nous ne savons pas quand. En aucune crise, vous ne pouvez être sûr de sa fin, mais c’est un fait que certaines manœuvres vraiment importantes sont mises en œuvre partout dans le monde, même si elles ne peuvent pas faire grand chose contre les dommages immédiats en termes de vies humaines et de style de vie. .

Cadres n’ayant pas connu les crises précédentes

«Ce que nous essayons de faire en tant que managers, c’est de veiller à ce que les jeunes et les talents soient soutenus par des managers expérimentés qui ont connu les crises précédentes. En effet, les managers les plus expérimentés ont une expérience émotionnelle qui leur a permis de développer des méthodes de travail basées sur la tentative d’évaluer deux éléments: les données objectives dont nous disposons, encore peu car nous ne connaissons pas la durée de l’impact économique. ; et l’aspect émotionnel, va enquêter sur ce que le marché regarde et dit. Par exemple, lorsqu’il existe un slogan du marché, c’est un bon indicateur que les investisseurs ne sont pas entièrement objectifs. L’autre élément est le mouvement rapide des prix. Le marché évolue probablement émotionnellement, on ne peut pas encore dire que nous sommes confrontés à un phénomène de finance comportementale. De plus, certains marchés évoluent en raison d’un manque de liquidité, comme les marchés du crédit, où nous constatons des écarts que nous n’avons pas vus depuis 2009. “