WSICall Coronavirus, Di Muro (IWBank PI): “Consultants, c’est l’opération du futur”

“C’est l’opération du futur pour les conseillers financiers.” Parole de Dario Di Muro, directeur général d’IWBank Private Investments, qui dans le nôtre #WSICall parle de ce que le coronavirus est en train de changer, et a déjà changé, et à quel point cela a eu un impact sur le monde du conseil financier. Mais l’entreprise s’est mise au service des clients et des entreprises: “C’est un moment délicat – poursuit-il – et il faut y faire face avec attention. Nous avons immédiatement considéré le consultant comme le maillon le plus faible de la chaîne. Nous sommes intervenus avec une extension de la police d’assurance en cas de contagion directe. Nous avons également rencontré une opération de stabilisation des revenus pour les mois de mars et avril, garantissant à chacun le niveau de revenus de la période précédente, prévoyant un stabilisateur. “

Changement d’efficacité

Di Muro se définit comme “optimiste par nature”, mais de ses paroles émerge beaucoup de réalisme et une vision précise de l’avenir: “C’est un changement inattendu, auquel aucun de nous n’était prêt qui insiste sur de nombreuses situations liées à notre monde, non seulement professionnel mais aussi personnel. Je suis par nature optimiste et j’essaie de voir le côté positif de ce changement. Ce que nous vivons est un déclencheur, un accélérateur de changements que nous aurions vu à moyen terme et que nous avons plutôt commencé à mettre en pratique en quelques jours. La sphère politique, par exemple: le projet européen a du mal à décoller, dans cette situation il peut y avoir une accélération des positions qui se sont arrêtées trop longtemps. Cette situation d’urgence pourrait saper la position de certains pays perchés sur certaines zones. La sphère personnelle: nous sommes obligés de rester à la maison et ce que nous avons vécu est que non seulement il est possible de travailler à domicile et, probablement, encore mieux qu’une routine faite de situations qui ne sont pas vraiment marquées par l’efficacité. C’est un processus qui aurait mis vingt ans à installer. “

Une semaine en une journée

«Nous sommes aujourd’hui 95% des collègues qui travaillent à domicile. Non seulement ce pourcentage n’a pas été affecté par son activité, mais le mois de mars, dans certains domaines comme le trading en ligne, a été le meilleur mois des vingt dernières années. Au cours de ce mois, nous avons enregistré des jours avec un nombre de parcours égal à cinq jours moyens normaux. En une journée, nous nous sommes concentrés une semaine, sans que la machine ne grince. “

Réinitialiser les mouvements

Avantages également pour le monde du conseil: «Le bon consultant a toujours été défini, au fil des ans, comme la personne qui a réussi à broyer les kilomètres en allant chez les clients. Tout cela est dépassé, la relation est beaucoup plus numérique, aboutissant au même résultat. Au cours des derniers mois, nous avons déjà connu un pourcentage d’opérations numériques égal à 60% et, ce que nous avons vu ces jours-ci, nous avons atteint près de 100% des contacts, appels, entre consultants et clients, éliminant les temps de déplacement et obtenant un résultat très similaire avec une opération entièrement numérique ».

Une accélération pour la croissance des réseaux

La technologie contribuera donc à la croissance des réseaux de conseil: “Il y a de la technologie partout, mais le dernier kilomètre, la relation entre consultant et client, reste fondamental. Et c’est l’aspect qui va ressortir. Les réseaux ont exploité des moments de crise dans le passé. Après 2008, les réseaux ont commencé à croître à deux chiffres, précisément parce que la bonté de ce modèle est apparue. Avec cette crise, les réseaux doivent profiter de cette situation car l’importance de la relation avec le client et l’expertise du consultant en période de crise émerge et c’est certainement un de ces moments “.