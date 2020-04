WSICall, Cuscito (Moneyfarm): “Marchés, fonds touchés? Peut-être, mais il y a un autre aspect à considérer”

20 avril 2020, par Alessandro Chiatto

Les marchés ont réagi très émotionnellement au coronavirus, mais cela ne signifie pas que les investisseurs devraient le faire aussi. Il nous l’explique dans ce #WSICall Vincenzo Cuscito, consultant en investissement de Moneyfarm, ce qui explique comment l’émotivité est le pire ennemi des investissements, notamment dans cette phase: “Le marché a réagi très violemment au Coronavirus, les principales bourses ont perdu 30 à 35%. Pour l’investisseur, c’est un défi difficile, dans lequel l’émotion entre en jeu. Voir certains mouvements sur leurs portefeuilles pourrait les amener à faire des choix dictés par les émotions et qui pourraient compromettre le plan d’investissement à moyen et long terme. En ce sens, il est essentiel de maintenir des positions et de raisonner sur l’objectif d’investissement. Nous avons remarqué que les investisseurs se comportent différemment: les investisseurs qui ont déjà connu des crises et sont plus habitués à rester sur les marchés financiers se comportent de manière plus rationnelle, en s’appuyant sur le gestionnaire et le consultant. C’est précisément dans ce sens que le conseil joue un rôle fondamental, car même en analysant les dernières données du réseau, les clients suivis par des intermédiaires parviennent à maintenir leurs positions existantes sans céder, sans prendre le risque de sortir au plus bas et d’avoir à revenir avec des évaluations supérieur “.

Le marché a-t-il atteint son point le plus bas?

«Très difficile à dire, on ne sait jamais s’il a touché le fond ou non. Si nous regardons en arrière, nous pourrions dire que le fond a apparemment été touché à la mi-mars, mais tout cela est relatif. Les marchés bougent soudainement sur la base de l’incertitude. Il sera essentiel de comprendre comment la récupération se déroulera, dans quel délai et s’il y aura des infections de retour, des deuxième ou troisième vagues. La situation évolue et, à notre avis, plutôt que de se concentrer sur le «bas», pour les choix d’investissement, il faut se demander si les valorisations actuelles sont intéressantes ou non. Si nous comparons cette crise avec celle de Lehman Brothers en 2008, nous n’avons pas touché ce fond, donc tout est très relatif. ”

