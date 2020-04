WSICall Giorgi (BlackRock): “Il y a une question récurrente dans nos webémissions. Marchés, apprentissage depuis 2008”

La période liée au coronavirus a forcément changé la façon de communiquer et les entreprises habituées aux rencontres sur le territoire ont dû faire bonne figure sur un mauvais jeu. L’un d’eux est BlackRock, qui, à travers divers webinaires, communique avec les clients, les institutions et les intermédiaires pour faire le point et informer. Nous en avons parlé dans ce #WSICall avec Luca Giorgi, Responsable Wealth Italie, Grèce et Malte du géant du fonds: «Nous avons également dû réinventer la façon dont nous communiquons avec les clients, nous avons toujours eu plusieurs rendez-vous dans la région et nous avons décidé de continuer à les faire mais de manière virtuelle. Nous avons construit un calendrier avec deux événements hebdomadaires en direct, un mardi dédié au marché avec Bruno Rovelli (stratège en chef des investissements, ndlr) et une jeudi consacrée aux produits et aux divers secteurs. Ce dont nous parlons, c’est que les marchés sont très difficiles, l’ampleur de ce qui s’est passé et la rapidité avec laquelle cela s’est produit ont pris tout le monde un peu mal préparé. Covid-19 et le pétrole ont provoqué une correction sur les actions et les titres à revenu fixe, et je dois dire que je vois des clents et des banquiers inquiets des spreads et des instruments conservateurs plutôt que des actions. Des signaux positifs proviennent des actions en tant que secteurs gagnants qui sortent de cette crise. Nous aimons l’idée de considérer quatre comportements: une partie des plus résistantes, une à long terme, une durable et une diversifiée “.

Le bon moment pour investir

Il y a une sorte de paradoxe quant au moment d’investir. Lorsque les marchés sont «trop» bons, aucun investissement n’est fait parce que les évaluations sont trop élevées, lorsque des événements exogènes comme le coronavirus se produisent, la peur domine. Mais quel est le bon moment pour investir? «Quelqu’un de plus important que moi a dit que le bon moment pour investir, c’est quand vous avez de la disponibilité sur votre compte courant. Il est évident que cette correction à long terme offre des opportunités trop intéressantes. Il existe des super-secteurs, tels que nous les avons définis, sur lesquels vous pouvez investir aujourd’hui. Deux d’entre eux sont la technologie et les soins de santé, qui ressortent plus fortement de cette correction. La santé a beaucoup mieux performé à ce stade et reste un secteur défensif, il est donc peut-être temps d’y investir. Il y a deux mois, j’aurais peut-être répondu différemment à propos de la technologie: nous savons tous qu’il s’agit d’un problème cyclique, nous l’achetons donc dans une phase moyenne et initiale, et non finale. Cependant, ce que nous faisons aujourd’hui, c’est utiliser la technologie pour vivre et nous voyons comment elle peut et peut être un coup de pouce pour tous les secteurs. Il est donc possible d’investir dans ce secteur aujourd’hui, cela peut se faire aussi bien à court qu’à long terme, à condition que le portefeuille soit bien diversifié. Il est donc temps de revenir à l’investissement et, si nous examinons les flux de l’industrie des FNB, je peux vous dire que nous constatons une augmentation des dépôts sur les secteurs, le crédit, les sociétés et l’investissement, et nous constatons un retour sur les flux de capitaux propres. Il y a encore beaucoup à faire, il y aura des données trimestrielles difficiles, mais avec diligence, vous pouvez investir dès maintenant. ”

La leçon de 2008

Pouvons-nous tirer des leçons des crises? Selon Giorgi, oui, bien qu’à quelques exceptions près: «À mon avis, nous avons tous appris. Les banques centrales et les gouvernements ont appris cela, communiquant immédiatement après les principaux signes de correction. Les investisseurs ont-ils appris? Difficile à dire. Quand je parle avec les institutionnels, je peux dire oui. Ils nous disent qu’ils veulent revenir avant que le marché ne recommence, car ils ont compris de la crise de 2008 qu’il est difficile d’entrer dans le moment du minimum. En revanche, si vous avez acheté des actions en décembre avec des valorisations très élevées, je ne vois pas pourquoi ne pas le faire aujourd’hui. Les investisseurs institutionnels reviennent, à petites doses, sur des marchés sélectionnés. L’investisseur final est plus difficile, le ventre a un rôle fondamental et, par conséquent, le rôle du consultant est fondamental. Nous aurions tous aimé entrer sur le marché le 9 mars 2009 (le jour où le S & P500 a atteint son minimum), mais même ceux qui sont entrés en octobre dans deux ou trois ans ont fait des performances incroyables. ”

La plus grande préoccupation

Dans les différents webinaires de ces semaines, quelle a été la question la plus fréquemment posée aux experts de BlackRock et qui, par conséquent, indique une plus grande inquiétude: “Au cours de ces six semaines, au début, ils étaient sur le sujet de la pandémie. Progressivement, les questions sont passées aux macro-évaluations, c’est-à-dire quels pays commenceront en premier, qui sont les secteurs les plus intéressants. Maintenant, nous allons plus en détail, avec des questions plus spécifiques sur les sujets d’investissement. Malheureusement, une question récurrente au cours des deux dernières semaines concerne l’Italie, car les clients et les intermédiaires craignent un verrouillage prolongé et il est évident qu’il y a un commentaire spécial. On va s’en sortir, on estime une période de 5 fois par rapport au lock-out, il est donc encore tôt pour faire des bilans, mais on perçoit certainement un peu de souci à ce sujet “.