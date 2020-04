WSICall Marconi (CheBanca!): “Les banques numériques et traditionnelles s’adapteront”. Bientôt “phase 2” pour cf et clients

Le coronavirus, et le travail à domicile forcé qui en résulte, a provoqué une explosion de l’utilisation de la technologie en Italie. Un changement souhaité, qui s’est imposé. Nous en avons parlé dans le nôtre #WSICall avec Duccio Marconi, Directeur central des conseillers financiers de CheBanca!, dont l’institut, né en 2008, a toujours eu une forte connotation numérique: “Nous sommes une banque née sous la bannière de la numérisation, donc elle est dans notre ADN. A ce stade, nous avons constaté un impact très fort dans la relation client / consultant: en janvier, nos transactions mobiles ont été utilisées dans environ 70% des transactions, alors qu’aujourd’hui ce chiffre atteint des pics de 90% dans certaines zones. Il est clair qu’il s’agissait d’une forme de formation forcée et l’important est de commencer à maîtriser ce type de communication et à commencer à le comprendre, pour mieux aider les clients. “

Les branches traditionnelles ne sont pas prêtes?

Un avantage compétitif vis-à-vis des banques traditionnelles, qui ont vu ce changement “pleuvoir”: “Les agences traditionnelles, dans cette crise, souffrent beaucoup plus car elles reposent principalement sur des contacts physiques et se sont donc retrouvées déplacées par cette situation . Je pense que nous sortirons de cette crise avec un pas en avant pour tous les acteurs et je pense que les banques traditionnelles doivent fixer certaines normes. L’approche va changer: nous avons passé des années à essayer de convaincre les clients de l’importance de ces outils de communication à distance: à l’avenir ce sera le client qui évaluera la banque, le joueur, le réseau de vente en fonction des outils qu’il propose . La relation humaine dans le conseil financier sera toujours l’élément principal, mais les outils avec lesquels faire cette communication vont changer. ”

Double phase pour consultants et clients

<< Nous avons essayé de diviser cette crise en deux phases: la phase 1, nous l'avons achevée, en mettant en place des ressources et des actions qui vont dans le sens de la protection de la santé des conseillers financiers, à travers les politiques de santé que nous mettons à disposition, en les améliorant et en les renforçant. De plus, une série d'activités qui tenteront de favoriser la rentabilité des consultants: la baisse des stocks du marché, la difficulté d'interagir avec les clients, créeront quelques problèmes au niveau des commissions. Nous avons donc essayé d'améliorer dans la mesure du possible certaines situations pour notre cf. Pour les clients, dans la première phase, nous avons décidé d'aider ceux qui disposent de fonds fortement dépréciés par le biais de lignes de crédit à taux bonifiés, pour éviter les désinvestissements. Pour les clients qui souhaitent revenir progressivement sur le marché pour faciliter la formule PAC, pour permettre de limiter les risques sur des marchés qui ont beaucoup perdu, mais que l'on ne sait toujours pas s'ils ont atteint le point le plus bas. Après cette phase, quand nous aurons clairement comment et quand nous reviendrons à la normale, nous évaluerons la phase deux avec une série d'initiatives pour les clients et les consultants. Nous voudrions cependant être clairs, tout d’abord, lorsque nous pourrons revenir à la normale, car pour le moment il est encore difficile de l’établir. "