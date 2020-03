WSICall Ricciardi (La Française): “Coronavirus, des dommages économiques non irréparables. Même si …”

Le protagoniste de notre #WSICall est Riccardo Ricciardi, membre du conseil d’administration de La Française International. Nous lui avons parlé des marchés à 360 °, des paroles de Chrstine Lagarde au Coronavirus, en essayant de faire la lumière sur ce qui se passe à ce stade.

Quelle idée vous est venue quand vous avez entendu parler de Christine Lagarde?

Il restera dans l’histoire comme un objectif sensationnel. Dans la forme, la conférence a été négative, un désastre. Cela m’irritait. Au niveau de la forme, nous n’y sommes pas. Sur le plan de la substance, nous allons probablement beaucoup mieux, même si dans un moment de tempête parfaite, avec des marchés si fragiles et trop optimistes en termes de mesures extraordinaires, l’utilisation de ces termes n’était pas un chef-d’œuvre de la diplomatie. On ne peut nier, cependant, qu’il est juste. Face à un choc d’offre, le crédit actuellement à très bas prix n’est pas la réponse. La réponse doit maintenant être fiscale et prend quelques jours pour se mettre d’accord sur tous les pays. Nous parlons de quelque chose qui ne se produit pas immédiatement.

Sur le front des coronavirus, étant donné que la santé passe toujours en premier, le mot progresse lentement et nous subirons de graves dommages économiques à moyen terme. Qu’en pensez-vous?

Si les temps de cours seront comme ceux de Chine, mais aussi de Codogno, une réalité où des mesures draconiennes sont mises en place, la réalité du problème a été résolue en quelques semaines. Si tel était le cas pour le reste du pays, les dommages économiques seraient importants mais pas irréparables. Une interruption de semaines ne devrait pas compliquer la récupération. Je suis plus préoccupé par la diffusion dans d’autres pays européens. Si nous devons commencer un autre excursus de semaines en Allemagne, en France, en Espagne dans l’ordre … eh bien nous devons nous inquiéter. Il faut un plan fiscal européen massif. Nous ne parlons pas de dizaines de milliards, mais de centaines de milliards en faveur d’un effondrement de 7 à 8%, si la situation persiste,