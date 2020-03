WSICall Savatteri (TRP): “Habitudes et secteurs, c’est ce que le Coronavirus est en train de changer” (VIDEO)

19 mars 2020, par Alessandro Chiatto

Dans le nôtre #WSICall, Donato Savatteri, chef de l’Europe du Sud par Prix ​​T. Rowe, fait le point de la situation dans une phase délicate pour les marchés, en expliquant quelle peut être la bonne approche des investissements: “Le Coronavirus nous est venu d’une manière totalement inattendue, c’est le cygne noir classique. Elle a clairement un impact immédiat dévastateur sur les marchés financiers et pourrait en avoir à moyen et long terme. Je ne veux absolument pas dire par là que le monde se termine et que la croissance à long terme est compromise. Nous nous attendions à une accélération de la croissance pour 2020 et, évidemment, cela ne se produira pas car nous nous dirigeons vers de très mauvaises données pointant vers une récession temporaire. À long terme, cependant, nous pensons que la croissance reviendra, les entreprises recommenceront à faire des bénéfices une fois l’urgence terminée. “

Qu’est-ce qui va changer?

«Ce qui va sûrement changer – poursuit Savatteri – ce sont les dynamiques sectorielles et les habitudes de consommation. Au niveau sectoriel, nous voyons des secteurs plus pénalisés que d’autres, comme le tourisme, les transports, l’énergie. Mais même à long terme, quelque chose peut changer parce que les habitudes des gens changent. On a découvert combien il peut être plus efficace de faire des réunions virtuelles, on voyagerait moins polluant encore moins. Nous avons vu, en effet, comment il y a aussi des impacts positifs sur l’environnement. Beaucoup de ceux qui n’ont pas fait d’achats en ligne le font maintenant et, une fois la crise terminée, ils continueront de le faire. Donc, il y aura aussi des opportunités à moyen et long terme, il faudra essayer d’être du bon côté du changement “.

