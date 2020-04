WSICall Tassi (Aberdeen SI): “Premier à entrer, premier à partir: la Chine est une opportunité”

La Chine a été la première à entrer dans la crise des coronavirus et également la première à en sortir. Aujourd’hui est le jour symbolique de la fin de la quarantaine, également parce que 8 est un chiffre porte-bonheur défini en Chine. Nous en avons parlé dans notre #WSICall avec Tommaso Tassi, responsable distribution Italie par Aberdeen Standard Investments, qui voit de bonnes opportunités dans le pays à moyen et long terme. «Nous voyons de bonnes opportunités sur le marché. Certains marchés peuvent être intéressants dans la construction de portefeuille à moyen et long terme. L’une est la chinoise, la première à entrer dans la crise et la première à en sortir: les tendances à long terme n’ont pas été affectées et les valorisations sont intéressantes. Dans la composante obligataire, il y a eu une dislocation qui a conduit à des rendements qui n’avaient pas été vus sur le marché depuis 8 à 10 ans. Tout ce qui brille n’est pas de l’or, mais il existe de bons domaines d’investissement qui vous permettent de construire quelque chose dans les années à venir. En particulier, la dette des marchés émergents, dans le secteur des entreprises, moins liée aux dynamiques exogènes et plus liée aux situations spécifiques “.

Paquets de stimulation: sont-ils utiles?

Les mesures prises par les banques centrales et les gouvernements pour faire face à cette situation sont certainement utiles, mais jusqu’à ce que la crise sanitaire soit résolue, ils verront leur réelle efficacité. «Nous assistons à une récession, ou du moins à entrer en récession. Il s’agit d’une nouveauté qui se produit très rapidement. Il suffit de penser que la croissance mondiale était estimée à 2,4% fin février, à 1,7% début mars, alors que la semaine prochaine nous publierons les dernières données qui continueront de diminuer. Sur les estimations précédentes de 1,7%, la part des marchés développés pesait 0,1%, donc de très très petites données. Nous surveillons la durée de cette phase d’urgence et la dynamique des courbes de contagion, car contrairement aux autres crises du passé, où l’aspect économique-financier et social était prédominant, dans ce cas, il est très différent. Tous les plans de relance que divers gouvernements et banques centrales ont mis en place ne peuvent être efficaces que lorsque la crise sanitaire est résolue. Cette situation de volatilité extrême implique une approche très prudente, en essayant d’augmenter la part de liquidité et, en particulier dans la composante obligataire, d’augmenter la solvabilité des émetteurs et en part des capitaux propres d’essayer d’analyser de plus en plus les états financiers, car cela l’année où le compte de résultat sera significativement impacté “.