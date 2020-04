WSICall, Viscanti (Widiba): “Réseaux, la tendance reste à la hausse, mais la véritable baisse sera dans les recrutements”

Dans un monde devenu plus numérique par la force des circonstances, nous ne pouvions pas éviter de demander des commentaires à ceux qui ont parlé du numérique depuis leur naissance. Nous avons donc discuté avec Nicola Viscanti, responsable du réseau des conseillers financiers Widiba, protagoniste dans le nôtre #WSICall: «Je suis de plus en plus convaincu que cette phase d’urgence forte est imprévisible, mais elle pourrait représenter une formidable opportunité de croissance pour notre système. En effet, nous pourrons démontrer la valeur sociale du conseiller financier. L’épargnant est aujourd’hui préoccupé par la santé, ses revenus et le système économique italien et, surtout, pour l’avenir de ses enfants. Dans ce scénario vraiment complexe, avec une très forte volatilité du marché, il est clair qu’il est nécessaire d’avoir un conseiller financier à vos côtés. Aujourd’hui, le système devrait saisir cette occasion pour crier au marché combien il est important de compter sur un professionnel pour vos économies. ”

Les réseaux numériques et traditionnels et les banques en souffriront?

Pour ceux qui ont toujours évolué sur les canaux en ligne, il y a aussi ceux qui de ce point de vue se sont concentrés sur des modèles plus traditionnels. Ces réalités pourraient probablement souffrir plus que d’autres: «Je le pense vraiment. Cette période qui met à l’épreuve de nombreux modèles économiques entraînera une course à la numérisation des processus. Nous avions déjà l’habitude de travailler de cette manière, quand quelqu’un nous a dit qu’il était inutile de faire des investissements de ce point de vue. Nous avons été des précurseurs et le marché nous l’a montré. La chose la plus incroyable est la flexibilité des clients, qui aiment des conseils constants par ces moyens. Même nos clients privés, qui ont plus de 65 ans dans la grande majorité, sont très sensibles à l’adaptation. Je suis convaincu que nous améliorerons cette grande expérience que nous vivrons à l’avenir “.

Le recrutement, la vraie goutte

La tendance des réseaux s’accroît, mais la véritable baisse se retrouve, par la force des choses, sur le front du recrutement: «Notre devise est la continuité absolue tant du point de vue opérationnel que du point de vue du design. Nous nous confirmons d’un point de vue commercial, également en ce qui concerne l’acquisition de nouveaux clients, également de très haut de gamme. Dans dix jours nous montrerons le trimestriel et d’un point de vue économique la tendance sera à une forte croissance, également du point de vue de la rentabilité, donc nous n’irons pas revoir les objectifs. Le véritable ralentissement se produira dans l’activité de recrutement qui, évidemment, ne se réinitialise pas, dans un tel contexte, le professionnel comme le banquier ne peuvent guère faire de choix si certains aspects ne sont pas clarifiés. Je pense que le ralentissement, de ce point de vue, affectera l’ensemble de notre secteur. Pour le reste, si j’étais actionnaire, je continuerais à investir dans le monde des réseaux ».