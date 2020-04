WSICall Zanghieri (Generali Inv.): “L’âge du pétrole est passé? Mais le bas prix peut désavantager les énergies alternatives”

28 avril 2020, par Alessandro Chiatto

Le pétrole et son prix sont certainement un thème sur les marchés mondiaux à ce stade. Le WTI expirant en mai a clôturé en négatif au plus tard la semaine dernière, mais le Brent est également apparu en difficulté. Nous en avons parlé, entre autres, avec Paolo Zanghieri, économiste principal Investissements Generali: “La semaine dernière, le FMI a mis à jour les prévisions et nous donne une image qui, à bien des égards, est pire que la crise de 2008. On parle d’un PIB mondial en contraction d’environ 3% cette année, quelque chose de jamais vu auparavant. Ce qui compte à la fois pour les marchés et pour les perspectives de croissance, c’est clairement l’intervention des banques centrales, qui a été très opportune et créative. Un élément très important qui a émergé ces derniers jours est que la Fed et la BCE ont brisé certains tabous et élargi considérablement le spectre des obligations qu’ils achèteront, en plus de la limite traditionnelle des notes d’investissement. Beaucoup s’attendent à une forte contraction au deuxième trimestre de cette année, puis à une reprise progressive. Voici, à mon avis, les principaux risques: nous ne savons pas à quoi ressemblera le monde après Covid, nous ne savons pas combien de temps dureront les règles de restriction et à quel point elles seront sévères. Je pense qu’en ce qui concerne l’image macro, il faut rester prudent. Nous verrons les premières données lourdes avec le PIB américain (mercredi, ndlr) “.

Fin de l’âge du pétrole?

Le pétrole a établi de nouveaux creux, non seulement le WTI, mais aussi le Brent, le pétrole extrait de la mer du Nord, est apparu en difficulté: «Nous commençons à voir les premiers dégâts ici aussi. Les prix des contrats à terme sont devenus négatifs, la première fois dans l’histoire et également en raison de certaines caractéristiques typiques du marché américain, comme le fait que le pétrole est stocké sur terre et non sur des navires. Cela nous dit qu’il est très difficile que cette situation se reproduise également sur le Brent, mais cela donne certainement l’idée de stress sur ce marché. Nous prévoyons toujours des prix très bas pour le premier semestre, avec des entreprises qui vont réduire fortement leurs capacités d’exploitation et leurs investissements pour permettre la remontée du prix du pétrole. Une reprise que nous pensons pouvoir voir dès le second semestre, si la demande mondiale augmente. Il existe des risques de volatilité accrue du marché si une réduction de la capacité de production se heurte à une reprise de la demande plus rapide que prévu. Nous prévoyons des prix de l’ordre de 40 à 45 dollars le baril pour la fin de 2021, ce qui pourrait poser des problèmes pour la rentabilité de nombreuses entreprises et les budgets publics des États producteurs. ” L’âge du pétrole peut-il prendre fin? “Il y a certainement des tendances, comme une plus grande sensibilité aux questions environnementales et un changement structurel de l’économie qui se poursuit depuis des années par une réduction de la fabrication et une augmentation des services. La crise de Covid pourrait réduire la demande de transport, une industrie qui représente environ 45% de la demande mondiale de pétrole. En revanche, si nous nous attendons à des prix du pétrole très bas, cela pourrait rendre les investissements dans les énergies alternatives moins rentables. “

Si vous souhaitez des mises à jour sur Advisory, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: