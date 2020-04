Xerox retire son offre publique d’achat sur HP pour coronavirus

Xerox a retiré son offre publique d’achat sur HP, qui évaluait son concurrent à environ 35 milliards de dollars (31 715 millions d’euros), car elle estime que la crise actuelle des coronavirus et les turbulences macroéconomiques et financières qui en résultent “ne sont pas propices” ”Pour poursuivre l’opération.

De cette manière, Xerox a informé qu’elle allait retirer la proposition d’acquisition qu’elle avait lancée sur HP début mars sans l’approbation de la direction de la société Palo Alto et ne cherchera pas à obtenir la nomination de ses candidats pour le Conseils HP.

Xerox a expliqué dans un communiqué que «bien qu’il soit décevant de prendre cette mesure, nous accordons la priorité à la santé, à la sécurité et au bien-être de nos employés, clients, partenaires et autres parties prenantes, ainsi qu’à notre réponse plus large à la pandémie, ci-dessus. de toutes autres considérations. “

Malgré cette démission, le fabricant d’imprimantes et d’équipements de reprographie a expliqué qu’il reste des avantages stratégiques et financiers à long terme intéressants dans la combinaison possible de Xerox et HP, notant que la décision négative du conseil d’administration de HP et ses tactiques Un retard continu “s’est avéré très préjudiciable aux actionnaires de HP”, qui avaient montré un grand soutien à la transaction.

Le 2 mars, Xerox a lancé son offre publique d’achat sur HP au prix de 24 dollars par action, valorisant la société à environ 35 milliards de dollars (31 715 millions d’euros).

Cette proposition incluait un paiement en espèces de 18,40 $ et l’échange de 0,149 actions Xerox pour chaque titre HP. Les analystes ont souligné que cela représentait une prime de 41% par rapport au cours moyen des actions sur 30 jours avant l’annonce de l’intention de Xerox de reprendre son rival.

