Xiaomi fait don de 130 000 masques pour combattre Covid-19

Xiaomi a fait un deuxième don de matériel de protection de la santé en Espagne, avec la livraison de 130 000 masques aux ministères de la Santé et de l’Intérieur, un jeu avec lequel la société souhaite contribuer à la gestion de l’urgence sanitaire déclarée dans le pays par la propagation épidémiologique du virus Covid-19.

À travers une déclaration, Xiaomi précise que ce don comprend 15 000 nouveaux masques FFP3 (la norme de protection maximale) et 100 000 masques chirurgicaux pour le ministère de la Santé, ainsi que 15 000 autres masques FFP3 pour le ministère de l’Intérieur.

Ce nouveau don rejoint le premier lot de plusieurs milliers de masques que Xiaomi a donné il y a quelques jours au ministère de la Santé et aux dons que l’entreprise a faits à l’Italie, la France, l’Allemagne, l’Ukraine et la Pologne, ainsi qu’à la Malaisie, au Japon et Corée du Sud, entre autres pays.

“Avec ce geste, Xiaomi offre son soutien aux autorités espagnoles dans la lutte pour contenir l’avancée du coronavirus sur le territoire espagnol”, remarque le fabricant chinois de technologies, ajoutant que dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, il estime faire un don autour de un million de masques dans toute l’Europe.

Le président de Xiaomi International et directeur financier, Shou Zi Chew, a souligné que la société souhaitait être proche des Espagnols “en ces temps difficiles” et a souligné que, puisqu’ils avaient des nouvelles de l’extension du Covid-19 en Espagne , ils ont ressenti “le devoir de les aider et de leur rendre leur affection” qu’ils ont montré à l’entreprise ces dernières années.

«Nous sommes honorés de pouvoir offrir notre soutien aux autorités espagnoles compétentes, c’est pourquoi nous avons voulu verser ce don au ministère de la Santé et au ministère de l’Intérieur, pour aider à protéger ceux qui, de nos jours, s’efforcent de protéger toutes les personnes touchées par cette menace », a-t-il ajouté.

De plus, ce mardi, pour fêter les 10 ans de sa fondation, il a lancé le Redmi Note 9S, son nouveau smartphone milieu de gamme, désormais disponible sur AliExpress, l’un des géants du marché électronique, exclusivement dans le monde entier. .

Le Redmi Note 9S est, selon son fabricant, le terminal le plus polyvalent par rapport à ses concurrents les plus proches. L’appareil a amélioré à la fois ses fonctionnalités et sa conception, il est disponible en deux versions de 64 Go et 128 Go et comprend, entre autres fonctionnalités, un processeur avec de meilleures performances, une caméra quadruple, une batterie à charge rapide et de longue durée et un écran plus grand.

